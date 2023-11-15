Кто может служить в армии только по месту жительства
Верховная Рада Украины поддержала продолжение военного положения и общей мобилизации 8 ноября. Поэтому в ряды ВСУ продолжают мобилизовать военнообязанных лиц, однако существуют четкие ограничения, кого запрещено отправлять на фронт.
Об этом пишет 24 канал.
Кого из мобилизованных нельзя отправлять на фронт
Существует 10 категорий военнообязанных, которые могут быть призваны на военную службу по их согласию и только по месту жительства, это лица с отсрочкой по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам:
- мужчины и женщины с инвалидностью I, II, III групп, определенных в Украине;
- женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;
- женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
- женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями, предусмотренные законом, подтверждаемым документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения;
- женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;
- усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
- заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;
- имеющие жену (супругу) с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать;
- опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным, лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы, лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранение нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.
Однако у ТЦК и СП есть определенные критерии, которые учитываются при привлечении граждан к службе в рядах ВСУ.
Так, при привлечении военнообязанных лиц в службу в рядах Вооруженных сил руководствуются законом о мобилизационной подготовке и мобилизации. Там определен четкий перечень людей, которых могут мобилизовать в армию.
Напомним, что в Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в продаже поддельных удостоверений для выезда за границу военнообязанных. Цена такого документа составила 5,5 тыс. долларов.
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