Кто может служить в армии только по месту жительства

Мобилизованный в территориальном центру комплектации. Фото: ТЦК и СП

Верховная Рада Украины поддержала продолжение военного положения и общей мобилизации 8 ноября. Поэтому в ряды ВСУ продолжают мобилизовать военнообязанных лиц, однако существуют четкие ограничения, кого запрещено отправлять на фронт.

Об этом пишет 24 канал.

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Существует 10 категорий военнообязанных, которые могут быть призваны на военную службу по их согласию и только по месту жительства, это лица с отсрочкой по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам:

мужчины и женщины с инвалидностью I, II, III групп, определенных в Украине;

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями, предусмотренные законом, подтверждаемым документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

имеющие жену (супругу) с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать;

опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным, лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы, лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранение нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Однако у ТЦК и СП есть определенные критерии, которые учитываются при привлечении граждан к службе в рядах ВСУ.

Так, при привлечении военнообязанных лиц в службу в рядах Вооруженных сил руководствуются законом о мобилизационной подготовке и мобилизации. Там определен четкий перечень людей, которых могут мобилизовать в армию.

Напомним, что в Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в продаже поддельных удостоверений для выезда за границу военнообязанных. Цена такого документа составила 5,5 тыс. долларов.