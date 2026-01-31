Відео
Підтримати ЗСУ
Хто може стати на військовий облік через "Резерв+" — юрист дала відповідь

Хто може стати на військовий облік через "Резерв+" — юрист дала відповідь

Ua
Дата публікації: 31 січня 2026 04:30
Мобілізація в Україні - хто може стати на військовий облік без відвідування ТЦК
Застосунок "Резерв+". Ілюстративне фото: УНІАН

Нещодавно Міноборони України запровадило можливість ставати на військовий облік дистанційно, через застосунок "Резерв+". Однак скористатися такою послугою без відвідування ТЦК може лише певна категорія громадян.

Про це у Facebook написала адвокат Дар'я Тарасенко.

Читайте також:

Хто з українців може стати на військовий облік дистанційно

Юрист розповіла, що можливість онлайн-постановки на військовий облік насамперед передбачена для юнаків 2009 року народження. Окрім цього, скористатися електронним сервісом можуть чоловіки віком від 18 до 60 років, але лише за одночасного дотримання двох обов’язкових вимог.

Перша умова — наявність ID-картки або біометричного закордонного паспорта. Якщо таких документів немає, у державних реєстрах відсутні необхідні відомості, що робить технічну обробку заявки неможливою. Друга умова полягає в тому, що чоловік раніше не повинен був перебувати на військовому обліку відповідно до даних реєстру "Оберіг".

"Тобто, якщо згідно військового квитка чоловік був на військовому обліку, а в реєстр така інформація внесена не була, програма буде вважати, що він ніколи не був на обліку і дозволить постановку на облік через додаток", — пояснила Дар’я Тарасенко.

Водночас юрист уточнила, що пройти онлайн-постановку на військовий облік через застосунок не зможуть кілька категорій громадян. Зокрема, це:

  • жінки, навіть за наявності медичної або фармацевтичної освіти;
  • чоловіки, щодо яких у реєстрі містяться дані про зняття з військового обліку;
  • особи, які вже перебувають на обліку в одному ТЦК та СП, але мають потребу стати на облік в іншому територіальному центрі комплектування;
  • також чоловіки без ID-картки або біометричного закордонного паспорта.

Щоб стати на військовий облік онлайн, необхідно встановити застосунок "Резерв+", пройти авторизацію, обрати опцію "Стати на облік", після чого дочекатися обробки запиту та отримати електронний військово-обліковий документ (еВОД).

Нагадаємо, що у "Резерв+" з'явилися сповіщення про повістку і ми розповіли, що це означає.

Також ми писали, як довести ТЦК наявність бронювання, якщо застосунок "Резерв+" не працює.

додаток військовий облік мобілізація війна в Україні військово-обліковий документ Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
