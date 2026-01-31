Видео
Главная Мобилизация Кто может стать на воинский учет через "Резерв+" — юрист дала ответ

Кто может стать на воинский учет через "Резерв+" — юрист дала ответ

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 04:30
Мобилизация в Украине - кто может стать на воинский учет без посещения ТЦК
Приложение "Резерв+". Иллюстративное фото: УНИАН

Недавно Минобороны Украины ввело возможность становиться на воинский учет дистанционно, через приложение "Резерв+". Однако воспользоваться такой услугой без посещения ТЦК может только определенная категория граждан. 

Об этом в Facebook написала адвокат Дарья Тарасенко.

Читайте также:

Кто из украинцев может стать на воинский учет дистанционно

Юрист рассказала, что возможность онлайн-постановки на воинский учет прежде всего предусмотрена для юношей 2009 года рождения. Кроме этого, воспользоваться электронным сервисом могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, но только при одновременном соблюдении двух обязательных требований.

Первое условие — наличие ID-карты или биометрического загранпаспорта. Если таких документов нет, в государственных реестрах отсутствуют необходимые сведения, что делает техническую обработку заявки невозможной. Второе условие заключается в том, что человек ранее не должен был состоять на воинском учете в соответствии с данными реестра "Оберіг".

"То есть, если согласно военного билета человек был на воинском учете, а в реестр такая информация внесена не была, программа будет считать, что он никогда не был на учете и разрешит постановку на учет через приложение", — пояснила Дарья Тарасенко.

В то же время юрист уточнила, что пройти онлайн-постановку на воинский учет через приложение не смогут несколько категорий граждан. В частности, это:

  • женщины, даже при наличии медицинского или фармацевтического образования;
  • мужчины, в отношении которых в реестре содержатся данные о снятии с воинского учета;
  • лица, которые уже состоят на учете в одном ТЦК и СП, но имеют потребность стать на учет в другом территориальном центре комплектования;
  • также мужчины без ID-карты или биометрического загранпаспорта.

Чтобы стать на воинский учет онлайн, необходимо установить приложение "Резерв+", пройти авторизацию, выбрать опцию "Встать на учет", после чего дождаться обработки запроса и получить электронный военно-учетный документ (еВОД).

Напомним, что в "Резерв+" появились оповещения о повестке и мы рассказали, что это значит.

Также мы писали, как доказать ТЦК наличие бронирования, если приложение "Резерв+" не работает.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
