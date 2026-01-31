Мобилизация в Украине - кто может стать на воинский учет без посещения ТЦК

Кто может стать на воинский учет через "Резерв+" — юрист дала ответ
Недавно Минобороны Украины ввело возможность становиться на воинский учет дистанционно, через приложение "Резерв+". Однако воспользоваться такой услугой без посещения ТЦК может только определенная категория граждан.
Об этом в Facebook написала адвокат Дарья Тарасенко.
Кто из украинцев может стать на воинский учет дистанционно
Юрист рассказала, что возможность онлайн-постановки на воинский учет прежде всего предусмотрена для юношей 2009 года рождения. Кроме этого, воспользоваться электронным сервисом могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, но только при одновременном соблюдении двух обязательных требований.
Первое условие — наличие ID-карты или биометрического загранпаспорта. Если таких документов нет, в государственных реестрах отсутствуют необходимые сведения, что делает техническую обработку заявки невозможной. Второе условие заключается в том, что человек ранее не должен был состоять на воинском учете в соответствии с данными реестра "Оберіг".
"То есть, если согласно военного билета человек был на воинском учете, а в реестр такая информация внесена не была, программа будет считать, что он никогда не был на учете и разрешит постановку на учет через приложение", — пояснила Дарья Тарасенко.
В то же время юрист уточнила, что пройти онлайн-постановку на воинский учет через приложение не смогут несколько категорий граждан. В частности, это:
- женщины, даже при наличии медицинского или фармацевтического образования;
- мужчины, в отношении которых в реестре содержатся данные о снятии с воинского учета;
- лица, которые уже состоят на учете в одном ТЦК и СП, но имеют потребность стать на учет в другом территориальном центре комплектования;
- также мужчины без ID-карты или биометрического загранпаспорта.
Чтобы стать на воинский учет онлайн, необходимо установить приложение "Резерв+", пройти авторизацию, выбрать опцию "Встать на учет", после чего дождаться обработки запроса и получить электронный военно-учетный документ (еВОД).
