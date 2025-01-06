Мобилизация в Украине — кому из мужчин доступно бронирование в январе 2025 года

Кто получит бронь в январе 2025 — новые правила, список категорий
Общая мобилизация в Украине продолжается, а значит и в январе 2025 года военнообязанных граждан будут призывать на военную службу. В то же время законом предусмотрено, что некоторые мужчины имеют право на бронирование от мобилизации из-за профессиональной деятельности.
Кто именно может рассчитывать на бронь от призыва на военную службу в январе 2025 года, пишет "Телеграф".
Какие предприятия имеют право получить статус критически важных
В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №1332, частные компании, предприятия, учреждения, организации должны соответствовать трем критериям бронирования:
- заработная плата работников, которых бронируют, должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат (по состоянию на 1 декабря 2024 года сумма составляет 20 тыс. грн);
- у предприятия не должно быть долгов по уплате ЕСВ и других налоговых взносов (если долги есть, статус теряется);
- третий критерий предприятие выбирает самостоятельно из перечня, приведенного в постановлении КМУ № 76 либо в региональных или отраслевых требованиях.
Стоит заметить, что для государственных учреждений и критически важных предприятий также действует требование по минимальной заработной плате в размере 20 тыс. грн. Исключение составляют лишь работники коммунального сектора и государственных организаций.
Отметим, что решение территориальных громад о признании предприятия критически важным должно быть согласовано с Минэкономики и Минобороны.
До 28 февраля все критически важные предприятия должны пройти проверку на соответствие новым требованиям, если они хотят сохранить этот статус и иметь возможность и в дальнейшем бронировать работников.
Компании, чье право освобождать своих работников от службы в ВСУ будет подтверждено, смогут бронировать их сроком на один год.
Каким категориям военнообязанных мужчин доступно бронирование в январе 2025 года
100% бронирование в январе 2025 года доступно для таких категорий украинцев:
- высших должностных лиц;
- руководителей районного и областного уровня;
- председателей местных советов разных уровней;
- городских голов;
- членов национального совета;
- владельцев критически важных предприятий.
Частичное бронирование доступно для госслужащих, сотрудников правоохранительных органов и спасательных служб. Они имеют право забронировать 50% своих работников.
Также право на бронь от мобилизации имеют работники:
- топливно-энергетического комплекса со статусом критически важного;
- специализированных учреждений ООН;
- технического персонала телекоммуникационных компаний;
- международных организаций.
Когда работнику доступно бронирование от мобилизации
Работника могут забронировать при условии, если он:
- уточнил учетные данные и состоит на воинском учете;
- не находится в розыске;
- его работодатель внесен в Единый перечень критически важных предприятий;
- относительно его работодателя корректно подтягиваются все сведения (название, налоговый номер, адрес, решение о признании критическим, пометка о соответствии зарплатным критериям);
- официально получает зарплату размером не менее 20 тысяч гривен.
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