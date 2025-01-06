Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Кто получит бронь в январе 2025 — новые правила, список категорий arrow

Кто получит бронь в январе 2025 — новые правила, список категорий

6 января 2025 21:32
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине — кому из мужчин доступно бронирование в январе 2025 года
Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/ООТЦК и СП
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

Общая мобилизация в Украине продолжается, а значит и в январе 2025 года военнообязанных граждан будут призывать на военную службу. В то же время законом предусмотрено, что некоторые мужчины имеют право на бронирование от мобилизации из-за профессиональной деятельности.

Кто именно может рассчитывать на бронь от призыва на военную службу в январе 2025 года, пишет "Телеграф".

Читайте также:

Какие предприятия имеют право получить статус критически важных

В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №1332, частные компании, предприятия, учреждения, организации должны соответствовать трем критериям бронирования:

  • заработная плата работников, которых бронируют, должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат (по состоянию на 1 декабря 2024 года сумма составляет 20 тыс. грн);
  • у предприятия не должно быть долгов по уплате ЕСВ и других налоговых взносов (если долги есть, статус теряется);
  • третий критерий предприятие выбирает самостоятельно из перечня, приведенного в постановлении КМУ № 76 либо в региональных или отраслевых требованиях.

Стоит заметить, что для государственных учреждений и критически важных предприятий также действует требование по минимальной заработной плате в размере 20 тыс. грн. Исключение составляют лишь работники коммунального сектора и государственных организаций.

Отметим, что решение территориальных громад о признании предприятия критически важным должно быть согласовано с Минэкономики и Минобороны.

До 28 февраля все критически важные предприятия должны пройти проверку на соответствие новым требованиям, если они хотят сохранить этот статус и иметь возможность и в дальнейшем бронировать работников.

Компании, чье право освобождать своих работников от службы в ВСУ будет подтверждено, смогут бронировать их сроком на один год.

 

Какие предприятия имеют право получить статус критически важных
Бронирование работников в Украине. Фото: depositphotos.com

Каким категориям военнообязанных мужчин доступно бронирование в январе 2025 года

100% бронирование в январе 2025 года доступно для таких категорий украинцев:

  • высших должностных лиц;
  • руководителей районного и областного уровня;
  • председателей местных советов разных уровней;
  • городских голов;
  • членов национального совета;
  • владельцев критически важных предприятий.

Частичное бронирование доступно для госслужащих, сотрудников правоохранительных органов и спасательных служб. Они имеют право забронировать 50% своих работников.

Также право на бронь от мобилизации имеют работники:

  • топливно-энергетического комплекса со статусом критически важного;
  • специализированных учреждений ООН;
  • технического персонала телекоммуникационных компаний;
  • международных организаций.

 

Каким категориям военнообязанных мужчин доступно бронирование в январе 2025 года
Працівник ТЦК проверяет документы военнообязанного. Фото: google.com

Когда работнику доступно бронирование от мобилизации

Работника могут забронировать при условии, если он:

  • уточнил учетные данные и состоит на воинском учете;
  • не находится в розыске;
  • его работодатель внесен в Единый перечень критически важных предприятий;
  • относительно его работодателя корректно подтягиваются все сведения (название, налоговый номер, адрес, решение о признании критическим, пометка о соответствии зарплатным критериям);
  • официально получает зарплату размером не менее 20 тысяч гривен.

Ранее мы писали, что делать, если ТЦК не вносит данные военнообязанного по бронированию.

Напомним, мы сообщали, нужно ли проходить военно-врачебную комиссию забронированным работникам.

Также мы информировали, как выехать за границу забронированным украинцам.

работа мобилизация бронирование военнообязанные январь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:18 Зеленский назвал, сколько оккупантов потеряла РФ на Курщине

21:58 Конгресс утвердил победу Трампа на президентских выборах в США

21:58 Глава ГМС не задекларировал дом за более 100 тыс. долларов

21:57 Одессит за деньги делал фальшивые повестки — решение суда

21:32 Кто получит бронь в январе 2025 — новые правила, список категорий

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

21:31 В ВСУ показали, как бронетранспортер уничтожал россиян на Курщине

21:27 Публично ушел в СЗЧ — суд оставил Гнездилова под стражей

21:15 На Закарпатье напали на полицейских — что грозит задержанным

21:05 Усик стал лучшим боксером года по версии WBC

20:47 Обмен пленными — Лубинец сообщил о договоренности с РФ

22:18 Зеленский назвал, сколько оккупантов потеряла РФ на Курщине

21:58 Конгресс утвердил победу Трампа на президентских выборах в США

21:58 Глава ГМС не задекларировал дом за более 100 тыс. долларов

21:57 Одессит за деньги делал фальшивые повестки — решение суда

21:32 Кто получит бронь в январе 2025 — новые правила, список категорий

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

21:31 В ВСУ показали, как бронетранспортер уничтожал россиян на Курщине

21:27 Публично ушел в СЗЧ — суд оставил Гнездилова под стражей

21:15 На Закарпатье напали на полицейских — что грозит задержанным

21:05 Усик стал лучшим боксером года по версии WBC

20:47 Обмен пленными — Лубинец сообщил о договоренности с РФ

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

Text

20:23 Дунда заявил, повлияет ли отставка Трюдо на отношения с Украиной

Text

18:13 Крещение в Киеве — как подготовили локации для желающих окунуться

Text

17:50 Макрон рассказал о предстоящих переговорах — эфир Вечір.LIVE

Text

13:46 Военный назвал наиболее распространенную причину СОЧ

Text

13:00 Блинкен о Курске и наступлении РФ на Днепр — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:33 Шульга объяснил, почему события на Курщине так интересуют россиян

Text

10:11 Арутюнян назвал способ решения проблемы нехватки пилотов БпЛА

Text

08:00 Интервью Зеленского и наступление на Курщине — эфир Ранок.LIVE

5 января 2025
Text

17:51 В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

3 января 2025
Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья