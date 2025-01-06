Мобилизация в Украине — кому из мужчин доступно бронирование в январе 2025 года

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/ООТЦК и СП

Общая мобилизация в Украине продолжается, а значит и в январе 2025 года военнообязанных граждан будут призывать на военную службу. В то же время законом предусмотрено, что некоторые мужчины имеют право на бронирование от мобилизации из-за профессиональной деятельности.

Кто именно может рассчитывать на бронь от призыва на военную службу в январе 2025 года, пишет "Телеграф".

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Какие предприятия имеют право получить статус критически важных

В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №1332, частные компании, предприятия, учреждения, организации должны соответствовать трем критериям бронирования:

заработная плата работников, которых бронируют, должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат (по состоянию на 1 декабря 2024 года сумма составляет 20 тыс. грн);

у предприятия не должно быть долгов по уплате ЕСВ и других налоговых взносов (если долги есть, статус теряется);

третий критерий предприятие выбирает самостоятельно из перечня, приведенного в постановлении КМУ № 76 либо в региональных или отраслевых требованиях.

Стоит заметить, что для государственных учреждений и критически важных предприятий также действует требование по минимальной заработной плате в размере 20 тыс. грн. Исключение составляют лишь работники коммунального сектора и государственных организаций.

Отметим, что решение территориальных громад о признании предприятия критически важным должно быть согласовано с Минэкономики и Минобороны.

До 28 февраля все критически важные предприятия должны пройти проверку на соответствие новым требованиям, если они хотят сохранить этот статус и иметь возможность и в дальнейшем бронировать работников.

Компании, чье право освобождать своих работников от службы в ВСУ будет подтверждено, смогут бронировать их сроком на один год.

Бронирование работников в Украине. Фото: depositphotos.com

Каким категориям военнообязанных мужчин доступно бронирование в январе 2025 года

100% бронирование в январе 2025 года доступно для таких категорий украинцев:

высших должностных лиц;

руководителей районного и областного уровня;

председателей местных советов разных уровней;

городских голов;

членов национального совета;

владельцев критически важных предприятий.

Частичное бронирование доступно для госслужащих, сотрудников правоохранительных органов и спасательных служб. Они имеют право забронировать 50% своих работников.

Также право на бронь от мобилизации имеют работники:

топливно-энергетического комплекса со статусом критически важного;

специализированных учреждений ООН;

технического персонала телекоммуникационных компаний;

международных организаций.

Працівник ТЦК проверяет документы военнообязанного. Фото: google.com

Когда работнику доступно бронирование от мобилизации

Работника могут забронировать при условии, если он:

уточнил учетные данные и состоит на воинском учете;

не находится в розыске;

его работодатель внесен в Единый перечень критически важных предприятий;

относительно его работодателя корректно подтягиваются все сведения (название, налоговый номер, адрес, решение о признании критическим, пометка о соответствии зарплатным критериям);

официально получает зарплату размером не менее 20 тысяч гривен.

Ранее мы писали, что делать, если ТЦК не вносит данные военнообязанного по бронированию.

Напомним, мы сообщали, нужно ли проходить военно-врачебную комиссию забронированным работникам.

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