Мобілізація у жовтні 2024 — хто з українців отримає бронь і скільки вона діятиме

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: Миколаївський ОТЦК та СП/Facebook

В Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації підприємства, установи та організації можуть забронювати своїх працівників від призову на військову службу. Проте закон передбачає бронювання не для всіх, а лише для деяких категорій осіб.

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Хто має право на бронь від мобілізації у жовтні 2024

Перелік категорій осіб, які можуть бути заброньовані, визначений постановою Кабінету Міністрів України № 76 " Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час".

Важливо: військовозобов'язані, яких забронюють, отримають відстрочку від призову незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.

Але під бронювання не підпадають особи, які виключені з військового обліку, й ті, які мають відстрочку.

До списку осіб, які підлягають бронюванню, входять:

усі військовозобов'язані держслужбовці категорії А;

держслужбовці категорій Б та В, проте не більше 50% від кількості військовозобовʼязаних працівників;

працівники органів державної влади, судів, Нацполіції, ДБР, НАБУ, ДСНС, БЕБ;

співробітники підприємств, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

працівники установ, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та функціонування економіки та життєдіяльності населення в особливий період.

До переліку критично важливих підприємств, організацій або установ входять ті, що відповідають двом або більше критеріям:

Загальна сума сплачених податків перевищує еквівалент 1,5 млн євро протягом року. Сума надходжень в іноземній валюті за рік перевищує еквівалент 32 млн євро. Наявність стратегічного значення для економіки та безпеки держави (постанова Кабміну від 4 березня 2015 р. № 83). Наявність вагомого значення для галузі національної економіки. Відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ. Розмір середньої зарплати застрахованих осіб-працівників на підприємстві за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021 р. Підприємство є резидентом "Дія Сіті".

Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: google.com

На який термін надається бронювання від мобілізації

Юрист зазначає, що займатися бронюванням працівників мають ті, хто відповідає за кадрові питання на підприємстві. Тобто працівникам, яких хочуть забронювати, самим нікуди ходити не потрібно.

Відповідно до чинних норм, строк дії відстрочки не може перевищувати 12 місяців для військовозобов'язаних підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Для всіх інших надають бронь на строк до 6 місяців, після чого її потрібно переглядати.

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