Мобилизация в октябре 2024 — кто из украинцев получит бронь и сколько она будет действовать

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: Николаевский ОТЦК и СП/Facebook

В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации предприятия учреждения и организации могут забронировать своих работников от призыва на военную службу. Однако закон предусматривает бронирование не для всех, а только для некоторых категорий лиц.

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Кто сможет получить бронь в октябре 2024 года и сколько будет действовать такая отсрочка, рассказал юрист-практик в сфере военного права и мобилизации Антон Ревенко в комментарии Фактам ICTV.

Кто имеет право на бронь от мобилизации в октябре 2024 года

Перечень категорий лиц, которые могут быть забронированы, определен постановлением Кабинета Министров Украины № 76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" о бронировании военнообязанных на период мобилизации и на военное время".

Важно: забронированные военнообязанные получат отсрочку от призыва независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.

Но под бронирование не подпадают лица, исключенные из военного учета, и имеющие отсрочку.

В список лиц, подлежащих бронированию, входят:

все военнообязанные госслужащие категории А;

госслужащие категорий Б и В, однако в пределах 50% от количества военнообязанных работников;

работники органов государственной власти, судов, Нацполиции, ДБР, НАБУ, ГСЧС, БЭБ;

сотрудники предприятий, которым установлены мобилизационные задания (заказ);

работники учреждений, которые критически важны для обеспечения потребностей ВСУ и функционирования экономики и жизнедеятельности населения в особый период.

В перечень критически важных предприятий, организаций или учреждений входят те, которые соответствуют двум или более критериям:

Общая сумма уплаченных налогов превышает эквивалент 1,5 млн евро в течение года. Сумма поступлений в иностранной валюте за год превышает эквивалент 32 млн евро. Наличие стратегического значения для экономики и безопасности государства (постановление Кабмина от 4 марта 2015 г. № 83). Наличие важного значения для отрасли государственной экономики. Отсутствие задолженности по уплате ЕСВ. Размер средней зарплаты застрахованных лиц-работников на предприятии за последний календарный квартал составляет не менее размера средней заработной платы в регионе за IV квартал 2021 г. Предприятие является резидентом "Дія Сіті".

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: google.com

На какой срок предоставляется бронирование от мобилизации

Юрист отмечает, что заниматься бронированием работников должны отвечающие за кадровые вопросы на предприятии. То есть работникам, которых хотят забронировать, самим никуда ходить не нужно.

Согласно действующим нормам, срок действия отсрочки не может превышать 12 месяцев для военнообязанных предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Для всех остальных предоставляют бронь на срок до 6 месяцев, после чего ее нужно пересматривать.

Ранее мы сообщали, что в Верховной Раде разработали концепцию экономического бронирования, учитывая возможности компаний из разных регионов с разными уровнями заработных плат.

Напомним, мы писали, какие документы нужны для повторного бронирования.

Также мы информировали, как подтвердить электронное бронирование при выезде за границу.