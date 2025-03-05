Відстрочка для педагогів - хто з шкільних працівників має право на відстрочку

Оформлення відстрочки від мобілізації. Фото: Вінницький ТЦК

Відстрочка від мобілізації надається не тільки учителям, а й іншим шкільним працівникам. Це, зокрема, вихователі, вожаті, асистенти учителів та культорганізатори.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Згідно із нормами вітчизняного законодавства, учителі в школах та викладачі у інших навчальних закладах мають право на відстрочку від мобілізації.

Головною підставою для отримання відстрочки є педагогічне навантаження учителя.

Воно не має бути меншою за 0,75 стандарної педагогічної ставки.

Відстрочка для шкільних працівників

Та, крім учителів, право на відстрочку мають і інші шкільні працівники.

Це, зокрема:

асистенти учителів;

вихователі та асистенти вихователів;

соціальні педагоги;

культорганізатори;

вожаті;

екскурсоводи та керівники туристських груп тощо.

Вони також повинні працювати щонайменше на 0,75 ставки.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи має подати в ТЦК педагог на оформлення відстрочки.

Додамо, ми повідомляли про те, чи діє відстрочка для учителів під час шкільних канікул.