Відстрочка для педагогів - хто з шкільних працівників має право на відстрочку

Хто у школі, крім учителів, має право на відстрочку
Відстрочка від мобілізації надається не тільки учителям, а й іншим шкільним працівникам. Це, зокрема, вихователі, вожаті, асистенти учителів та культорганізатори.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Відстрочка для учителів — важлива умова
Згідно із нормами вітчизняного законодавства, учителі в школах та викладачі у інших навчальних закладах мають право на відстрочку від мобілізації.
Головною підставою для отримання відстрочки є педагогічне навантаження учителя.
Воно не має бути меншою за 0,75 стандарної педагогічної ставки.
Відстрочка для шкільних працівників
Та, крім учителів, право на відстрочку мають і інші шкільні працівники.
Це, зокрема:
- асистенти учителів;
- вихователі та асистенти вихователів;
- соціальні педагоги;
- культорганізатори;
- вожаті;
- екскурсоводи та керівники туристських груп тощо.
Вони також повинні працювати щонайменше на 0,75 ставки.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи має подати в ТЦК педагог на оформлення відстрочки.
Додамо, ми повідомляли про те, чи діє відстрочка для учителів під час шкільних канікул.
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