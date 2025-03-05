Отсрочка для педагогов - кто из школьных работников имеет право на отсрочку

Оформление отсрочки от мобилизации. Фото: Винницкий ТЦК

Отсрочка от мобилизации предоставляется не только учителям, но и другим школьным работникам. Это, в частности, воспитатели, вожатые, ассистенты учителей и культорганизаторы.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Отсрочка для учителей — важное условие

Согласно нормам отечественного законодательства, учителя в школах и преподаватели в других учебных заведениях имеют право на отсрочку от мобилизации.

Главным основанием для получения отсрочки является педагогическая нагрузка учителя.

Она не должна быть меньше 0,75 стандартной педагогической ставки.

Отсрочка для школьных работников

Но, кроме учителей, право на отсрочку имеют и другие школьные работники.

Это, в частности:

ассистенты учителей;

воспитатели и ассистенты воспитателей;

социальные педагоги;

культорганизаторы;

вожатые;

экскурсоводы и руководители туристских групп и тому подобное.

Они также должны работать минимум на 0,75 ставки.

Напомним, мы ранее писали о том, какие документы должен подать в ТЦК педагог на оформление отсрочки.

Добавим, мы сообщали о том, действует ли отсрочка для учителей во время школьных каникул.