Відстрочка для педагогів — чи мобілізують учителів під час канікул

Учитель на уроці. Фото: Pexels

Відстрочка від мобілізації для працівників педагогічної сфери розповсюджується не тільки на навчальний рік, а і на канікули. Міністерство оборони спрощує процес надання та продовження відстрочки від мобілізації для учителів.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся педагог, який поцікавився, чи не припиняє свою дію відстрочка від мобілізації на час шкільних канікул.

"Не хвилюйтеся, Ви матимете право на відстрочку й на період канікул також", — запевнив педагога адвокат Юрій Айвазян.

Міноборони спрощує процес відстрочки педагогам

"Міноборони наразі працює над інтеграцією реєстрів з МОН для автоматичного обміну інформацією та надання відстрочок науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам", — додав юрист.

Він підкреслив, що такий крок значно спростить процедуру та зменшить бюрократичну складову у процесі оформлення відстрочки.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли вчитель може втратити відстрочку від мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, чи може ТЦК мобілізувати учителя, який не продовжив відстрочку.