Відстрочка для педагогів — чи мобілізують учителів під час канікул

Відстрочка для учителів — чи діє вона під час канікул
Відстрочка від мобілізації для працівників педагогічної сфери розповсюджується не тільки на навчальний рік, а і на канікули. Міністерство оборони спрощує процес надання та продовження відстрочки від мобілізації для учителів.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Відстрочка на канікулах — діє вона чи ні
До юристів звернувся педагог, який поцікавився, чи не припиняє свою дію відстрочка від мобілізації на час шкільних канікул.
"Не хвилюйтеся, Ви матимете право на відстрочку й на період канікул також", — запевнив педагога адвокат Юрій Айвазян.
Міноборони спрощує процес відстрочки педагогам
"Міноборони наразі працює над інтеграцією реєстрів з МОН для автоматичного обміну інформацією та надання відстрочок науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам", — додав юрист.
Він підкреслив, що такий крок значно спростить процедуру та зменшить бюрократичну складову у процесі оформлення відстрочки.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли вчитель може втратити відстрочку від мобілізації.
Додамо, ми повідомляли про те, чи може ТЦК мобілізувати учителя, який не продовжив відстрочку.
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