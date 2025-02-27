Виїзд за кордон — зміни для чоловіків з 1 березня 2025 року

Прикордонник перевіряє документи чоловіка. Фото: ДПСУ

Для деяких українців з березня 2025 року почнуть діяти нові правила щодо виїзду за кордон. Декотрі з військовозобов'язаних втратять можливість покинути країну.

Новини.LIVE розповідають про те, хто не зможе виїхати за кордон з березня 2025 року та які зміни чекають на українців.

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Хто може виїхати з України у березні 2025 року

Чоловіки віком від 18 до 60 років для виїзду за кордон у березні повинні обов'язково мати військово-обліковий документ. Виїхати можуть такі категорії громадян:

виключені з військового обліку через стан здоров'я;

особи з інвалідністю будь-якої групи;

багатодітні батьки (чоловіки, які мають трьох і більше дітей до 18 років та не мають боргів за аліменти);

батьки дітей з інвалідністю;

батьки-одинаки;

громадяни, які супроводжують членів родини з інвалідністю I чи II групи;

опікуни людей з інвалідністю, яких суд визнав недієздатними;

студенти віком 18-22 років, які їдуть на стажування на один семестр;

військовослужбовці віком 18-25 років, які завершили службу за контрактом;

родичі загиблих чи зниклих безвісти на війні.

Зміни у правилах — хто не зможе перетнути кордон у березні 2025 року

В перший місяць весни в Україні впровадять низку змін щодо перетину кордону. Так, з 3 березня діячі культури та журналісти не зможуть отримати листи сприяння для виїзду з України. Це пов'язано з численними випадками зловживань такою можливістю — багато українців не повернулись з-за кордону у встановлені терміни.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій розробило проєкт змін до постанови Кабміну № 57. Наразі він перебуває на етапі погодження. До того часу листи сприяння для виїзду з України медійникам не будуть надавати.

Крім того, змінились правила й для чоловіків, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі. Тепер вони будуть виїжджати за кордон, як і решта військовозобов'язаних. Відтак їм потрібно буде мати підстави для того, щоб покинути Україну.

Раніше Міністерство розвитку громад та територій України або ОВА вирішували, чи можна таким чоловікам перетнути кордон. Наразі це змінилось і вони більше не ухвалюють рішення. Відтак, пропускати чоловіків віком від 18 до 60 років, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу, будуть тільки за умови наявності в них трьох чи більше дітей, або ж інших підстав.

Кому можуть відмовити у перетині кордону

У березні 2025 року буде діяти кілька підстав, за яких чоловікам віком від 18 до 60 років можуть відмовити у виїзді з України. Таке може статись, якщо у громадянина немає військово-облікового документа. Також за кордон не випустять людину, яку ТЦК подав у розшук.

Головною підставою для відмови у перетині кордону може бути відсутність підстави для виїзду за кордон. Чоловік повинен надати документ про те, що йому надали право виїхати з України. Якщо ж його немає, або він не у повному обсязі, прикордонники можуть надати відмову.

Нагадаємо, як зазначили у Мінкульті, з 3 березня митці та журналісти не зможуть отримати лист для виїзду за кордон. Таке нововведення буде діяти тимчасово.

Раніше у КМВА заявили про те, що відрядження столичних посадовців тепер будуть ретельно перевіряти. Йдеться про закордонні поїздки, які працівники Київради часто використовують у власних інтересах.