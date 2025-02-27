Выезд за границу — изменения для мужчин с 1 марта 2025 года

Кто из мужчин не сможет выехать из Украины в марте 2025 года
Для некоторых украинцев с марта 2025 года начнут действовать новые правила относительно выезда за границу. Кое кто из военнообязанных потеряет возможность покинуть страну.
Новини.LIVE рассказывают о том, кто не сможет выехать за границу с марта 2025 года и какие изменения ждут украинцев.
Кто может выехать из Украины в марте 2025 года
Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет для выезда за границу в марте должны обязательно иметь военно-учетный документ. Выехать могут следующие категории граждан:
- исключенные с воинского учета по состоянию здоровья;
- лица с инвалидностью любой группы;
- многодетные родители (мужчины, которые имеют трех и более детей до 18 лет и не имеют долгов по алиментам);
- родители детей с инвалидностью;
- родители-одиночки;
- граждане, которые сопровождают членов семьи с инвалидностью I или II группы;
- опекуны людей с инвалидностью, которых суд признал недееспособными;
- студенты в возрасте 18-22 лет, которые едут на стажировку на один семестр;
- военнослужащие в возрасте 18-25 лет, которые завершили службу по контракту;
- родственники погибших или пропавших без вести на войне.
Изменения в правилах — кто не сможет пересечь границу в марте 2025 года
В первый месяц весны в Украине введут ряд изменений относительно пересечения границы. Так, с 3 марта деятели культуры и журналисты не смогут получить письма содействия для выезда из Украины. Это связано с многочисленными случаями злоупотреблений такой возможностью — многие украинцы не вернулись из-за границы в установленные сроки.
Министерство культуры и стратегических коммуникаций разработало проект изменений в постановление Кабмина № 57. Сейчас он находится на этапе согласования. К тому времени письма содействия для выезда из Украины медийщикам не будут предоставлять.
Кроме того, изменились правила и для мужчин, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы. Теперь они будут выезжать за границу, как и остальные военнообязанные. Поэтому им нужно будет иметь основания для того, чтобы покинуть Украину.
Ранее Министерство развития общин и территорий Украины или ОВА решали, можно ли таким мужчинам пересечь границу. Сейчас это изменилось и они больше не принимают решения. Следовательно, пропускать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые перевозят медицинские грузы, гуманитарную помощь, будут только при условии наличия у них трех или более детей, или же других оснований.
Кому могут отказать в пересечении границы
В марте 2025 года будет действовать несколько оснований, при которых мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет могут отказать в выезде из Украины. Такое может произойти, если у гражданина нет военно-учетного документа. Также за границу не выпустят человека, которого ТЦК подал в розыск.
Главным основанием для отказа в пересечении границы может быть отсутствие основания для выезда за границу. Человек должен предоставить документ о том, что ему предоставили право выехать из Украины. Если же его нет, или он не в полном объеме, пограничники могут предоставить отказ.
Напомним, как отметили в Минкульте, с 3 марта художники и журналисты не смогут получить письмо для выезда за границу. Такое нововведение будет действовать временно.
Ранее в КГВА заявили о том, что командировки столичных чиновников теперь будут тщательно проверять. Речь идет о зарубежных поездках, которые работники Киевсовета часто используют в собственных интересах.
Читайте Новини.LIVE!