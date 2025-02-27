Выезд за границу — изменения для мужчин с 1 марта 2025 года

Пограничник проверяет документы мужчины. Фото: ГПСУ

Для некоторых украинцев с марта 2025 года начнут действовать новые правила относительно выезда за границу. Кое кто из военнообязанных потеряет возможность покинуть страну.

Новини.LIVE рассказывают о том, кто не сможет выехать за границу с марта 2025 года и какие изменения ждут украинцев.

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Кто может выехать из Украины в марте 2025 года

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет для выезда за границу в марте должны обязательно иметь военно-учетный документ. Выехать могут следующие категории граждан:

исключенные с воинского учета по состоянию здоровья;

лица с инвалидностью любой группы;

многодетные родители (мужчины, которые имеют трех и более детей до 18 лет и не имеют долгов по алиментам);

родители детей с инвалидностью;

родители-одиночки;

граждане, которые сопровождают членов семьи с инвалидностью I или II группы;

опекуны людей с инвалидностью, которых суд признал недееспособными;

студенты в возрасте 18-22 лет, которые едут на стажировку на один семестр;

военнослужащие в возрасте 18-25 лет, которые завершили службу по контракту;

родственники погибших или пропавших без вести на войне.

Изменения в правилах — кто не сможет пересечь границу в марте 2025 года

В первый месяц весны в Украине введут ряд изменений относительно пересечения границы. Так, с 3 марта деятели культуры и журналисты не смогут получить письма содействия для выезда из Украины. Это связано с многочисленными случаями злоупотреблений такой возможностью — многие украинцы не вернулись из-за границы в установленные сроки.

Министерство культуры и стратегических коммуникаций разработало проект изменений в постановление Кабмина № 57. Сейчас он находится на этапе согласования. К тому времени письма содействия для выезда из Украины медийщикам не будут предоставлять.

Кроме того, изменились правила и для мужчин, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы. Теперь они будут выезжать за границу, как и остальные военнообязанные. Поэтому им нужно будет иметь основания для того, чтобы покинуть Украину.

Ранее Министерство развития общин и территорий Украины или ОВА решали, можно ли таким мужчинам пересечь границу. Сейчас это изменилось и они больше не принимают решения. Следовательно, пропускать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые перевозят медицинские грузы, гуманитарную помощь, будут только при условии наличия у них трех или более детей, или же других оснований.

Кому могут отказать в пересечении границы

В марте 2025 года будет действовать несколько оснований, при которых мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет могут отказать в выезде из Украины. Такое может произойти, если у гражданина нет военно-учетного документа. Также за границу не выпустят человека, которого ТЦК подал в розыск.

Главным основанием для отказа в пересечении границы может быть отсутствие основания для выезда за границу. Человек должен предоставить документ о том, что ему предоставили право выехать из Украины. Если же его нет, или он не в полном объеме, пограничники могут предоставить отказ.

Напомним, как отметили в Минкульте, с 3 марта художники и журналисты не смогут получить письмо для выезда за границу. Такое нововведение будет действовать временно.

Ранее в КГВА заявили о том, что командировки столичных чиновников теперь будут тщательно проверять. Речь идет о зарубежных поездках, которые работники Киевсовета часто используют в собственных интересах.