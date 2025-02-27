Мінкульт зупинив видачу дозволів на виїзд журналістам і митцям

Перевірка документів. Фото: ДПСУ

З 3 березня Міністерство культури та стратегічних комунікацій України тимчасово зупиняє видачу листів сприяння для виїзду за кордон військовозобов’язаних митців та журналістів. Це рішення ухвалене через численні випадки неповернення осіб, які отримували такі дозволи, і діятиме до моменту врегулювання цього питання на законодавчому рівні.

Про це йдеться на сайті Мінкульту.

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У міністерстві пояснили, що вже наприкінці 2022 року ініціювали зміни до законодавства, щоб запобігти використанню механізмів культурної дипломатії для нелегального виїзду за кордон під час воєнного стану.

Однак, попри ці ініціативи, проблема досі не вирішена. Як зазначають у Мінкульті, значна кількість осіб, які отримали дозвіл від Державної прикордонної служби на тимчасовий виїзд, так і не повернулася у встановлені терміни.

Коли митцям та журналістам дозволять знову виїжджати за кордон

Наразі відомство підготувало зміни до постанови Кабінету Міністрів України "Про правила перетинання державного кордону громадянами України", які перебувають на етапі погодження. Проєкт передбачає встановлення чітких критеріїв та вимог до надання листів сприяння військовозобов’язаним чоловікам, які працюють у сфері культури, стратегічних комунікацій та медіа.

До моменту прийняття відповідних змін Міністерство культури та стратегічних комунікацій припиняє видачу листів сприяння для журналістів, митців та інших військовозобов’язаних осіб, які працюють у цих сферах.

Нагадаємо, нещодавно у Мінкульті оприлюднили новий перелік ЗМІ, працівники яких можуть оформити бронь від мобілізації.

Також стало відомо, кого мобілізують першочергово до лав ЗСУ з 1 березня.