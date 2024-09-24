Мобілізація в Україні — хто отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

Повістки військовозобов'язаним чоловікам Укрпоштою. Колаж: Новини.LIVE

В Україні повістки військовозобов'язані чоловіки отримуватимуть по-новому. Відтепер цей документ розсилатимуть Укрпоштою, після отримання необхідно буде відвідати ТЦК та СП.

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Яким категоріям громадян надсилатимуть повістки першочергово, розповів адвокат, кандидат юридичних наук Євген Филипець в інформаційному стрімі "Говорить великий Львів".

Хто отримуватиме повістку через Укрпошту

Як зазначив правозахисник, перші, хто може отримати повістку, — особи, які оновили дані через додаток Резерв+.

Наступними, як каже Филипець, на повістки можуть очікувати громадяни, які не мають права на відстрочку. Також Укрпошта надішле документи особам, які ще не оформили відстрочку та є придатними до військової служби.

Повістка військовозобов'язаному поштою. Фото: google.com

Отримання повістки Укрпоштою — які є нюанси

Адвокат зауважив, що така повістка також визначає терміни явки до ТЦК та СП — у військовозобов'язаних є рівно два тижні.

Якщо громадянин після отримання повістки не з'явилася до ТЦК та СП, то це буде підставою для притягнення її до адміністративної відповідальності. Як відомо, штраф може сягати до 23 500 грн.

"Особа цей процес не контролює, і вона дізнається, що на неї накладено штраф, коли виконавча служба буде вживати відповідні дії, особливо щодо заходів примусового виконання, та будуть банківські рахунки заблоковані", — пояснив Євген Филипець.

Тому експерт порекомендував усім заходити час від часу в реєстр боржників та моніторити дані.

Раніше ми писали, чи можуть органи місцевої влади вручати повістки.

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