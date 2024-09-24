Мобилизация в Украине — кто получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

Повестки военнообязанным мужчинам Укрпочтой. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине повестки военнообязанные мужчины будут получать по-новому. Теперь этот документ будут рассылать Укрпочтой, после получения необходимо будет посетить ТЦК и СП.

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Каким категориям граждан будут посылать повестки в первую очередь, рассказал адвокат, кандидат юридических наук Евгений Филипец в информационном стриме "Говорить великий Львів".

Кто будет получать повестку через Укрпочту

Как отметил правозащитник, первые, кто может получить повестку, — лица, обновившие данные через приложение Резерв+.

Следующими, как говорит Филипец, повестки могут ожидать граждане, не имеющие права на отсрочку. Также Укрпочта пришлет документы лицам, которые еще не оформили отсрочку и пригодны к военной службе.

Повестка военнообязанному почтой. Фото: google.com

Получение повестки Укрпочтой — какие нюансы

Адвокат отметил, что такая повестка также определяет сроки явки в ТЦК и СП — у военнообязанных есть ровно две недели.

Если гражданин после получения повестки не явился в ТЦК и СП, то это будет основанием для привлечения его к административной ответственности. Как известно, штраф может достигать 23 500 грн.

"Лицо этот процесс не контролирует, и он узнает, что на него наложен штраф, когда исполнительная служба будет предпринимать соответствующие действия, особенно в отношении мер принудительного исполнения, и банковские счета будут заблокированы", — пояснил Евгений Филипец.

Поэтому эксперт порекомендовал всем заходить время от времени в реестр должников и мониторить данные.

Ранее мы писали, могут ли органы местной власти вручать повестки.

Напомним, мы рассказывали, может ли ТЦК передавать повестку военнообязанному через его родственников.

Также мы информировали, какое наказание грозит отказом от повестки.