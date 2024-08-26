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Хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 вересня 2024 року — перелік категорій

26 серпня 2024 20:02
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виїзд за кордон з 1 вересня 2024 року — хто з українців матиме право
Працівник Держприкордонслужби перевіряє документи на кордоні. Фото: Західне управління ДПСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Через повномасштабну війну, яку розпочала країна-терорист росія, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаних чоловіків призивають на військову службу задля захисту нашої країни від окупанта. Крім того, в особливий період діє заборона на виїзд за кордон для таких громадян. Проте, законом передбачені винятки. 

Хто з військовозобов'язаних українців має право перетнути кордон з вересня 2024 року та про які важливі нюанси та зміни слід пам'ятати, розповідаємо далі в матеріалі. 

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Нагадаємо, виїзд громадян України за межі країни регулює постанова Кабінету міністрів № 57

Військовозобов'язані мають підстави на перетин кордонів за такими категоріями:

  • за станом здоров’я;
  • за сімейними обставинами;
  • за професією, зокрема держслужбовці;
  • для допомоги ЗСУ.

Виїзд чоловіків з України з 1 вересня 2024 року можливий для:

  1. Водіїв, які здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб військових, а також цивільних українців;
  2. Студентів на один семестр у рамках академічної мобільності (навчання чи стажування);
  3. Спортсменів та тренерів для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах;
  4. Осіб з інвалідністю;
  5. Осіб, які мають дружину/чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю і супроводжують таких дружину/чоловіка для виїзду за межі України;
  6. Осіб, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи та супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України;
  7. Осіб, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи та супроводжують таких осіб для виїзду за межі України;
  8. Батьків, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, за наявності свідоцтва про народження дитини або документів, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує дитину з інвалідністю;
  9. Батьків, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
  10. Бабусь, дідусів, повнолітніх братів, сестер, мачух, вітчимів, які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України;
  11. Осіб, які потребують постійного догляду, — у супроводі одного із членів сім’ї першого ступеня споріднення;
  12. Опікунів осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України;
  13. Осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах, незалежно від форми власності та підпорядкування, і отримують соціальні послуги зі стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання, ― у супроводі працівників закладу догляду, уповноважених директором закладу догляду або особою, яка його заміщує (за наявності наказу директора закладу догляду або особи, яка його заміщує, про виїзд осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду, за межі України).

 

Виїзд за кордон з 1 вересня 2024 року — хто з українців матиме право
Працівник ДПСУ перевіряє документи на кордоні. Фото: ДПСУ

Нові правила перетину кордону для чоловіків 

Деякі зміни у правила виїзду з України вніс закон № 3633-ІХ, який набув чинності у травні поточного року. Так, відповідно до оновленої ч. 6 ст. 22 ЗУ "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку", чоловіки, які мають право на перетин кордону, окрім документів, які це підтверджують, повинні на вимогу працівника ДПСУ пред'явити військово-обліковий документ (військовий квиток, тимчасове посвідчення тощо). 

Важливо: представники Держприкордонслужби мають право перевіряти військово-обліковий документ  у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Крім цього, чоловіки, які мають право на перетин кордону, обов'язково повинні мати при собі відповідні документи, які підтверджують підставу для виїзду за межі країни. Зокрема, це можуть бути медичні документи, дозволи від профільних органів, установ та організацій тощо.

 

Кого з чоловіків випустять за кордон з 1 вересня 2024 рок — повний перелік громадян
Працівник ДПСУ перевіряє документи на кордоні. Фото: ДПСУ

Раніше ми писали, чи може виїхати за кордон 17-річний юнак, якщо він не стоїть на військовому обліку призовників.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи можуть виїхати за кордон у відпустку цивільні працівники ЗСУ.

Також ми інформували, коли можуть відмовити у виїзді за кордон для супроводу особи з інвалідністю.

війна вересень мобілізація військовозобов'язані виїзд за кордон

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