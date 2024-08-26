Выезд за границу с 1 сентября 2024 года — кто из украинцев будет иметь право

Работник Госпогранслужбы проверяет документы на границе. Фото: Западное управление ГПСУ

Из-за полномасштабной войны, которую начала страна-террорист россия, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанных мужчин призывают на военную службу для защиты нашей страны от оккупанта. Кроме того, в особый период действует запрет на выезд за границу для граждан. Однако законом предусмотрены исключения.

Кто из военнообязанных украинцев имеет право пересечь границу с сентября 2024 года и о каких важных нюансах и изменениях следует помнить, рассказываем далее в материале.

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Напомним, выезд граждан Украины за пределы страны регулирует постановление Кабинета министров №57.

Военнообязанные имеют основания для пересечения границ по следующим категориям:

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам;

по профессии, в частности госслужащие;

для помощи ВСУ.

Выезд мужчин из Украины с 1 сентября 2024 года возможен для:

Водителей, осуществляющих перевозку медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для военных, а также гражданских украинцев; Студентов на один семестр в рамках академической мобильности (обучение или стажировка); Спортсменов и тренеров для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах; Лиц с инвалидностью; Лиц, имеющих жену/супруга из лиц с инвалидностью и сопровождающих таких жену/супруга для выезда за пределы Украины; Лиц, имеющих одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождающих одного из таких родителей для выезда за пределы Украины; Лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины; Родителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, воспитывающих ребенка с инвалидностью до 18 лет, при наличии свидетельства о рождении ребенка или документов, подтверждающих соответствующие полномочия лица, сопровождающего ребенка с инвалидностью; Родителей, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы; Бабушек, дедушек, совершеннолетних братьев, сестер, мачех, отчимов, сопровождающих детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины; Лица, нуждающиеся в постоянном уходе, — в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства; Попечителей лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающих таких лиц для выезда за пределы Украины; Лиц с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, проживающих (находящихся) в учреждениях, независимо от формы собственности и подчинения, и получают социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддержанному проживанию, ― в сопровождении работников заведения ухода, уполномоченных директором заведения по уходу или лицом, которое его замещает (при наличии приказа директора заведения по уходу или замещающего его о выезде лиц с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, за пределы Украины).

Работник ГПСУ проверяет документы на границе. Фото: ГПСУ

Новые правила пересечения границы для мужчин

Некоторые изменения в правила выезда из Украины внес закон №3633-ІХ, который вступил в силу в мае текущего года. Так, согласно обновленной ч. 6 ст. 22 ЗУ "О мобилизации и мобилизационной подготовке", мужчины, имеющие право на пересечение границы, кроме документов, подтверждающих это, должны по требованию работника ГПСУ предъявить военно-учетный документ (военный билет, временное удостоверение и т.п.).

Важно: представители Госпогранслужбы имеют право проверять военно-учетный документ в пограничной полосе, контролируемом приграничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Кроме того, мужчины, имеющие право на пересечение границы, обязательно должны иметь при себе соответствующие документы, подтверждающие основание для выезда за пределы страны. В частности, это могут быть медицинские документы, разрешения от профильных органов, учреждений и организаций.

Работник ГПСУ проверяет документы на границе. Фото: ГПСУ

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