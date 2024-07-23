Мобілізація в Україні — що пред'явити працівникам ТЦК замість військового квитка

Який документ можна пред'являти працівникам ТЦК замість військового квитка
Відповідно до чинного законодавства України усі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років повинні носити із собою, окрім паспорта громадянина України, військово-обліковий документ. Є кілька видів відповідної документації. Одним з таких документів є військовий квиток.
Який документ може пред'явити військовозобов'язаний чоловік працівникам ТЦК та СП замість військового квитка, розповідаємо далі в матеріалі.
Так, відповідно до наказу Міністерства оборони України № 610 від 21.11.2017 "Про тимчасове посвідчення військовозобов’язаного", видані раніше цієї дати тимчасові посвідчення військовозобов'язаним вважаються дійсними. Крім цього, документ встановлює форму тимчасового посвідчення і терміни його дії.
Станом на 2024 рік є кілька видів військово-облікового документа, зокрема:
- приписне — його повинні мати особи від 17 до 25 років, які стали на облік призовників, але ще не є військовозобов’язаними;
- військовий квиток або посвідчення офіцера запасу;
- тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;
- військово-обліковий документ на бланку нового зразка;
- електронний військово-обліковий документ — наявний у застосунку Резерв+ та має таку ж юридичну силу, як і паперовий.
Найпростішим є спосіб отримання останнього документа, якщо його було сформовано через застосунок Резерв+. Термін дії електронного військово-облікового документа — 1 рік з моменту формування. Проте, слід звернути увагу, якщо QR-коду немає, документ не вважається дійсним.
Раніше ми повідомляли, як каратимуть українських чоловіків, яких ТЦК "спіймає" без військово-облікового документа.
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