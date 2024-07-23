Мобілізація в Україні — що пред'явити працівникам ТЦК замість військового квитка

Працівники ТЦК розмовляють з військовозобов'язаним чоловіком. Скриншот з відео на Youtube

Відповідно до чинного законодавства України усі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років повинні носити із собою, окрім паспорта громадянина України, військово-обліковий документ. Є кілька видів відповідної документації. Одним з таких документів є військовий квиток.

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Який документ може пред'явити військовозобов'язаний чоловік працівникам ТЦК та СП замість військового квитка, розповідаємо далі в матеріалі.

Так, відповідно до наказу Міністерства оборони України № 610 від 21.11.2017 " Про тимчасове посвідчення військовозобов’язаного", видані раніше цієї дати тимчасові посвідчення військовозобов'язаним вважаються дійсними. Крім цього, документ встановлює форму тимчасового посвідчення і терміни його дії.

Працівник ТЦК розмовляє з військовозобов'язаним чоловіком. Скриншот з відео на Youtube

Станом на 2024 рік є кілька видів військово-облікового документа, зокрема:

приписне — його повинні мати особи від 17 до 25 років, які стали на облік призовників, але ще не є військовозобов’язаними;

військовий квиток або посвідчення офіцера запасу;

тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;

військово-обліковий документ на бланку нового зразка;

електронний військово-обліковий документ — наявний у застосунку Резерв+ та має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Найпростішим є спосіб отримання останнього документа, якщо його було сформовано через застосунок Резерв+. Термін дії електронного військово-облікового документа — 1 рік з моменту формування. Проте, слід звернути увагу, якщо QR-коду немає, документ не вважається дійсним.

Раніше ми повідомляли, як каратимуть українських чоловіків, яких ТЦК "спіймає" без військово-облікового документа.

Нагадаємо, ми писали, яке покарання за втрату військового квитка чекає на українців.

Також ми інформували, що українські чоловіки не можуть зробити без військового квитка.