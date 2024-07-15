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Хто з поліцейських підлягає мобілізації

15 липня 2024 20:03
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація працівників Національної поліції, особливості
Поліцейські на Харківщині фіксують наслідки російського обстрілу. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Чинні працівники Національної поліції України не підлягають мобілізації, вони виконують свої функції в тилу та завдання на передовій у складі зведених загонів. А от колишні поліцейські можуть бути мобілізовані на загальних умовах.

Про це розповів речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін.

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Поліцейські, які мають броню

За словами Романа Істоміна, чинні працівники Національної поліції мають бронювання від мобілізації.

"У них свої функції у тилу, а зведені підрозділи поліції постійно виконують завдання на передовій", — пояснив речник Полтавського ТЦК.

Кого із причетних до Нацполіції можуть мобілізувати

А от колишні поліцейські можуть бути мобілізованими на загальних підставах, як і усі інші військовозобов’язані громадяни України.

"Вони мають стати на військовий облік до 16 липня", — підкреслив майор ЗСУ.

Нагадаємо, ще на початку червня лейтенант Збройних сил України, позивний "Алекс", заявив, що в Україні, за неофіційною інформацією, уже почалася мобілізація поліцейських.

Додамо, народний депутат Федір Веніславський заявив, що Кабінет міністрів може забронювати від мобілізації усіх поліцейських та рятувальників. 

поліція військовий облік мобілізація бронювання Нацполіція

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