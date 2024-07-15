Мобілізація працівників Національної поліції, особливості

Хто з поліцейських підлягає мобілізації
Чинні працівники Національної поліції України не підлягають мобілізації, вони виконують свої функції в тилу та завдання на передовій у складі зведених загонів. А от колишні поліцейські можуть бути мобілізовані на загальних умовах.
Про це розповів речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін.
Поліцейські, які мають броню
За словами Романа Істоміна, чинні працівники Національної поліції мають бронювання від мобілізації.
"У них свої функції у тилу, а зведені підрозділи поліції постійно виконують завдання на передовій", — пояснив речник Полтавського ТЦК.
Кого із причетних до Нацполіції можуть мобілізувати
А от колишні поліцейські можуть бути мобілізованими на загальних підставах, як і усі інші військовозобов’язані громадяни України.
"Вони мають стати на військовий облік до 16 липня", — підкреслив майор ЗСУ.
Нагадаємо, ще на початку червня лейтенант Збройних сил України, позивний "Алекс", заявив, що в Україні, за неофіційною інформацією, уже почалася мобілізація поліцейських.
Додамо, народний депутат Федір Веніславський заявив, що Кабінет міністрів може забронювати від мобілізації усіх поліцейських та рятувальників.
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