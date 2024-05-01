Мобілізація в Україні 2024 — чи забиратимуть на фронт поліціянтів за новим законом

Українські поліцейські на службі. Фото: Нацполіція

Ще на початку квітня в Україні було ухвалено новий закон про мобілізацію. Чинності документ набуде з 18 травня 2024 року. Серед багатьох нових норм та правил є ті, які стосуються безпосередньо співробітників Національної поліції.

Я кі саме зміни вносить новий законопроєкт № 10449 (закон №3633-IX) для правоохоронців та чи можуть мобілізувати поліцейських до лав ЗСУ, читайте далі в матеріалі.

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Так, відповідно до тексту закону, працівники поліції зобов'язані перейти зі спеціального обліку на загальний військовий облік. Проте такий перехід не означатиме автоматичну мобілізацію.

Як заявив народний депутат та член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю РБК-Україна, хоч закон №10449 передбачає виключення права на відстрочку для працівників Національної поліції, однак для правоохоронців буде запроваджене бронювання.

"Всі поліцейські 100% підлягають бронюванню — тобто вони не можуть бути призвані під час мобілізації", — наголосив депутат.

Окрім Національної поліції, 100% бронювання від мобілізації поширюється на:

органи державної влади;

Національне антикорупційне бюро;

Державне бюро розслідувань;

органи прокуратури та суди;

Бюро економічної безпеки;

Державну службу з надзвичайних ситуацій.

100% бронювання також надається критично важливим для забезпечення потреб ЗСУ підприємствам і тим, яким встановлено спеціальні мобілізаційні завдання.

Поліцейські патрулюють вулиці міста. Фото: Нацполіція

Нові повноваження працівників поліції — які зміни вносить новий закон

Відповідно до ухваленого документа, з 18 травня поточного року у працівників Нацполіції з'являться нові повноваження, а саме — правоохоронців залучать до заходів мобілізації військовозобов'язаних громадян України на військову службу.

Серед нових повноважень співробітників поліції:

інформувати чоловіків призовного віку про необхідність відвідати ТЦК (важливо, мова йде лише про інформування, повістки поліцейські не мають права виписувати);

виписувати); вимагати у чоловіків віком від 18 до 60 років військово-облікові документи разом із документами, що посвідчують особу;

забезпечувати порядок, коли в їхній присутності будуть вручати повістки представники ТЦК;

фіксувати процедуру вручення повістки співробітниками ТЦК на камеру;

займатися розшуком і доставкою ухилянтів до ТЦК за запитом ТЦК.

Раніше ми повідомляли, чи зможуть отримати відстрочку від мобілізації чоловіки, які займаються волонтерством.

Нагадаємо, ми писали, що деякі українські студенти втратили право на відстрочку відповідно до нового закону про мобілізації.

Також ми розповідали, у якому випадку чоловікам даватимуть відстрочку на два місяці.