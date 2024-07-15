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Кто из полицейских подлежит мобилизации

15 июля 2024 20:03
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация работников Национальной полиции, особенности
Полицейские в Харьковской области фиксируют последствия российских обстрелов. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Действующие работники Национальной полиции Украины не подлежат мобилизации, выполняют свои функции в тылу и задачи на передовой в составе сводных отрядов. А вот бывшие полицейские могут быть мобилизованы на общих условиях.

Об этом рассказал спикер Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин.

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По словам Романа Истомина, у действующих работников Национальной полиции есть бронирование от мобилизации.

"У них свои функции в тылу, а сводные подразделения полиции постоянно выполняют задачи на передовой", — пояснил спикер Полтавского ТЦК.

Кого из причастных к Нацполиции могут мобилизовать

А вот бывшие полицейские могут быть мобилизованы на общих основаниях, как и все остальные военнообязанные граждане Украины.

"Они должны стать на военный учет до 16 июля", — подчеркнул майор ВСУ.

Напомним, еще в начале июня лейтенант Вооруженных сил Украины, позывной "Алекс", заявил, что в Украине, по неофициальной информации, уже началась мобилизация полицейских.

Добавим, что народный депутат Федор Вениславский заявил, что Кабинет министров может забронировать от мобилизации всех полицейских и спасателей.

полиция военный учет мобилизация бронирование Нацполиция

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