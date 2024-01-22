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Хто з ухилянтів може сісти за ґрати на п'ять років — українців попередили

22 січня 2024 19:59
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Мобілізація в Україні — хто з ухилянтів може сісти до в'язниці на п'ять років
Працівники ТЦК та СП вручають повістку військовозобов'язаному. Скриншот з відео
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні все ще діють. Усі військовозобов'язані чоловіки у цей період повинні стояти на військовому обліку, вони можуть отримати повістку та бути призвані на військову службу. А от ухилянтів від мобілізації чекають покарання, зокрема позбавлення волі. 

Кого з військовозобов'язаних чоловіків, які ховаються від служби в армії, можуть посадити до в'язниці на п'ять років, розповіла адвокатка Марина Бекало в коментарі ТСН.ua.

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Так, за словами правозахисниці, за порушення військового обов'язку або ухилення від мобілізації передбачені як адміністративна відповідальність, так і кримінальна. 

Українським чоловікам варто знати хоча б чотири основні статті, за якими застосовуються різні види відповідальності, які залежать від ступеня суспільної небезпеки:

  • ст. 210 КупАП — Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу;
  • ст. 210-1 КУпАП — Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію;
  • ст. 337 ККУ — Ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів;
  • ст. 336 ККУ — Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період.

 

Мобілізація в Україні — хто з ухилянтів може сісти до в'язниці на п'ять років
Позбавлення волі за ухилення від військової служби. Фото: google.com

Ми ж розглянемо саме останню статтю, 336, за порушення якої наступає найсуворіше покарання у вигляді позбавлення волі. 

За словами Бекало, якщо військовозобов'язана особа відмовляється проходити військову службу, то такі дії кваліфікуються як кримінальне правопорушення. 

"Обов’язковими елементами для утворення складу кримінального правопорушення за цією статтею є визнання військовозобов’язаного придатним до військової служби за висновком ВЛК, та його нез’явлення в призначений день та час до пункту збору безпосередньо на військову службу без поважних причин", — пояснила адвокатка.

Таким чином ухилення від військової служби карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

Важливо: кінцевий вирок залежить від різноманітних факторів. Наприклад, суд може врахувати як пом’якшуючі, так і обтяжуючі обставини.

Раніше ми повідомляли, що у планах Кабінету міністрів України збільшити штрафи за ухилення від мобілізації.

Нагадаємо, ми писали, що чекає на військовозобов'язаних українців за відмову від проходження ВЛК.

Також ми інформували, що о не мають права робити співробітники ТЦК. 

війна
Україна
мобілізація
покарання
військовозобов'язані
ухилянти

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