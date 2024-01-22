Мобілізація в Україні — хто з ухилянтів може сісти до в'язниці на п'ять років

Хто з ухилянтів може сісти за ґрати на п'ять років — українців попередили
Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні все ще діють. Усі військовозобов'язані чоловіки у цей період повинні стояти на військовому обліку, вони можуть отримати повістку та бути призвані на військову службу. А от ухилянтів від мобілізації чекають покарання, зокрема позбавлення волі.
Кого з військовозобов'язаних чоловіків, які ховаються від служби в армії, можуть посадити до в'язниці на п'ять років, розповіла адвокатка Марина Бекало в коментарі ТСН.ua.
Так, за словами правозахисниці, за порушення військового обов'язку або ухилення від мобілізації передбачені як адміністративна відповідальність, так і кримінальна.
Українським чоловікам варто знати хоча б чотири основні статті, за якими застосовуються різні види відповідальності, які залежать від ступеня суспільної небезпеки:
- ст. 210 КупАП — Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу;
- ст. 210-1 КУпАП — Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію;
- ст. 337 ККУ — Ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів;
- ст. 336 ККУ — Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період.
Ми ж розглянемо саме останню статтю, 336, за порушення якої наступає найсуворіше покарання у вигляді позбавлення волі.
За словами Бекало, якщо військовозобов'язана особа відмовляється проходити військову службу, то такі дії кваліфікуються як кримінальне правопорушення.
"Обов’язковими елементами для утворення складу кримінального правопорушення за цією статтею є визнання військовозобов’язаного придатним до військової служби за висновком ВЛК, та його нез’явлення в призначений день та час до пункту збору безпосередньо на військову службу без поважних причин", — пояснила адвокатка.
Таким чином ухилення від військової служби карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
Важливо: кінцевий вирок залежить від різноманітних факторів. Наприклад, суд може врахувати як пом’якшуючі, так і обтяжуючі обставини.
Раніше ми повідомляли, що у планах Кабінету міністрів України збільшити штрафи за ухилення від мобілізації.
Нагадаємо, ми писали, що чекає на військовозобов'язаних українців за відмову від проходження ВЛК.
Також ми інформували, що о не мають права робити співробітники ТЦК.
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