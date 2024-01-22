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Кто из уклонистов может сесть за решетку на пять лет — украинцев предупредили

22 января 2024 19:59
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Мобилизация в Украине — кто из уклонистов может сесть в тюрьму на пять лет
Работники ТЦК и СП вручают повестку военнообязанному. Скриншот с видео
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине все еще действуют. Все военнообязанные мужчины в этот период должны стоять на военном учете, они могут получить повестку и быть призваны на военную службу. А вот уклонистов от мобилизации ждут наказания, в том числе лишение свободы.

Кого из военнообязанных мужчин, скрывающихся от службы в армии, могут посадить в тюрьму на пять лет, рассказала адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН.ua.

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Так, по словам правозащитницы, за нарушение воинской обязанности или уклонение от мобилизации предусмотрены как административная ответственность, так и уголовная.

Украинским мужчинам следует знать хотя бы четыре основных статьи, по которым применяются разные виды ответственности, зависящие от степени общественной опасности:

  • ст. 210 КуоАП — Нарушения военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе;
  • ст. 210-1 КУоАП — Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации;
  • ст. 337 ККУ — Уклонение от военного учета или учебного (специального) собрания;
  • ст. 336 ККУ — Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период.

 

Мобилизация в Украине — кто из ухилянцев может сесть в тюрьму на пять лет
Лишение свободы за уклонение от военной службы. Фото: google.com

Мы же рассмотрим именно последнюю статью, 336, за нарушение которой наступает самое суровое наказание в виде лишения свободы.

По словам Бекало, если военнообязанное лицо отказывается проходить военную службу, то такие действия квалифицируются как уголовное преступление.

"Обязательными элементами для образования состава уголовного правонарушения по этой статье является признание военнообязанного пригодным к военной службе по заключению ВВК, и его неявка в назначенный день и время в пункт сбора непосредственно на военную службу без уважительных причин", — пояснила адвокат.

Таким образом, уклонение от военной службы карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Важно: конечный приговор зависит от разных факторов. Например, суд может учесть как смягчающие, так и отягчающие обстоятельства.

Ранее мы сообщали, что в планах Кабинета Министров Украины увеличить штрафы за уклонение от мобилизации.

Напомним, мы писали, что ждет военнообязанных украинцев за отказ от прохождения ВВК.

Также мы информировали, что не имеют права делать сотрудники ТЦК.

война
Украина
мобилизация
наказание
военнообязанные
уклонисты

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