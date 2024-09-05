Хто отримає бронь від мобілізації у вересні 2024 — розширено список категорій

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: МОТЦК та СП/Facebook

Попри воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні є категорії військовозобов'язаних чоловіків, які можуть бути звільнені від призову на військову службу на певний період через наявність відстрочки або бронювання. 2024 року було ухвалено ряд документів, які зокрема розширюють перелік осіб, які можуть отримати бронь.

Хто з військовозобов'язаних громадян України має право на бронювання від мобілізації у вересні 2024 року, розповідаємо далі в матеріалі.

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Зазначимо, одним з головних документів, який регулює питання бронювання громадян, є постанова Кабінету Міністрів України №76 " Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час". Саме він містить вичерпний перелік структур, які мають право бронювати працівників.

Хто має бронь від мобілізації у вересні 2024

Так, перш за все, бронь передбачена для таких категорій:

народні депутати України;

помічники народних депутатів;

державні службовці, які займаються аналітикою законопроєктів або підтримкою інформаційно-комунікаційних технологій у Верховній Раді та Кабінеті Міністрів;

бенефіціарні власники підприємств критичної важливості;

працівники органів державної влади та місцевого самоврядування;

працівники поліції;

працівники рятувальної служби.

Бронювання можуть отримати також працівники підприємств, установ та організацій, які є важливими для функціонування та оборони держави, зокрема:

компанії зі сфери медіа та культури;

виробники товарів для армії, підприємств, які виготовляють і ремонтують військову техніку та боєприпаси;

підприємства із мобілізаційними завданнями та інші критично важливі для економіки підприємства;

підприємства паливно-енергетичного комплексу (та їхні підрядники), що забезпечують безперебійне функціонування енергетики України;

підприємства, які забезпечують функціонування комунікаційних мереж та аварійні роботи в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях та м. Києві;

підприємства, яким надано гранти на розвиток інновацій та технологій для потреб оборони;

підприємства, що виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд;

працівники ООН, дипломатичних установ, представництв міжнародних організацій, які визнані критично важливими для функціонування економіки;

Товариство Червоного Хреста України та інші українські неурядові гуманітарні організації;

установи та організації, до складу яких входять штатні збірні команди олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту осіб з інвалідністю.

Варто зауважити, українським законодавством передбачено, що звичайні підприємства можуть забронювати не більше 50% військовозобов'язаних співробітників строком на 6 місяців. Тоді як для працівників підприємств, які визначені як критично важливі для економіки країни, бронь видається на 12 місяців.

Бронювання надається виключно офіційно працевлаштованим особам, які перебувають на військовому обліку.

Перевірка військово-облікових документів у ТЦК. Фото: МОТЦК та СП/Facebook

Які підприємства можуть бронювати співробітників

Підприємства, що бажають забронювати співробітників, повинні відповідати принаймні трьом з визначених законом критеріїв:

є резидентами "Дія.Сіті";

мінімальна сума податків, сплачених державі, перевищує еквівалент 1,5 млн євро за податковий рік;

сума надходжень в іноземній валюті (окрім кредитів і позик) за звітний податковий рік перевищує 32 млн євро;

не мають заборгованості зі сплати ЄСВ;

мають розмір зарплат не нижче середніх по регіону;

включені до переліку об'єктів державної власності або важливих для забезпечення потреб територіальної громади.

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