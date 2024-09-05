Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Хто з українців отримає бронь від мобілізації у вересні — список оновлено arrow

Хто з українців отримає бронь від мобілізації у вересні — список оновлено

5 вересня 2024 21:33
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Хто отримає бронь від мобілізації у вересні 2024 — розширено список категорій
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: МОТЦК та СП/Facebook
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Попри воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні є категорії військовозобов'язаних чоловіків, які можуть бути звільнені від призову на військову службу на певний період через наявність відстрочки або бронювання. 2024 року було ухвалено ряд документів, які зокрема розширюють перелік осіб, які можуть отримати бронь. 

Хто з військовозобов'язаних громадян України має право на бронювання від мобілізації у вересні 2024 року, розповідаємо далі в матеріалі.

Читайте також:

Зазначимо, одним з головних документів, який регулює питання бронювання громадян, є постанова Кабінету Міністрів України №76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час". Саме він містить вичерпний перелік структур, які мають право бронювати працівників. 

Хто має бронь від мобілізації у вересні 2024

Так, перш за все, бронь передбачена для таких категорій: 

  • народні депутати України;
  • помічники народних депутатів;
  • державні службовці, які займаються аналітикою законопроєктів або підтримкою інформаційно-комунікаційних технологій у Верховній Раді та Кабінеті Міністрів;
  • бенефіціарні власники підприємств критичної важливості;
  • працівники органів державної влади та місцевого самоврядування;
  • працівники поліції;
  • працівники рятувальної служби. 

Бронювання можуть отримати також працівники підприємств, установ та організацій, які є важливими для функціонування та оборони держави, зокрема:

  • компанії зі сфери медіа та культури;
  • виробники товарів для армії, підприємств, які виготовляють і ремонтують військову техніку та боєприпаси;
  • підприємства із мобілізаційними завданнями та інші критично важливі для економіки підприємства;
  • підприємства паливно-енергетичного комплексу (та їхні підрядники), що забезпечують безперебійне функціонування енергетики України;
  • підприємства, які забезпечують функціонування комунікаційних мереж та аварійні роботи в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях та м. Києві;
  • підприємства, яким надано гранти на розвиток інновацій та технологій для потреб оборони;
  • підприємства, що виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд;
  • працівники ООН, дипломатичних установ, представництв міжнародних організацій, які визнані критично важливими для функціонування економіки;
  • Товариство Червоного Хреста України та інші українські неурядові гуманітарні організації;
  • установи та організації, до складу яких входять штатні збірні команди олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту осіб з інвалідністю.

Варто зауважити, українським законодавством передбачено, що звичайні підприємства можуть забронювати не більше 50% військовозобов'язаних співробітників строком на 6 місяців. Тоді як для працівників підприємств, які визначені як критично важливі для економіки країни, бронь видається на 12 місяців.

Бронювання надається виключно офіційно працевлаштованим особам, які перебувають на військовому обліку.

 

Хто має бронь від мобілізації у вересні 2024
Перевірка військово-облікових документів у ТЦК. Фото: МОТЦК та СП/Facebook

Які підприємства можуть бронювати співробітників

Підприємства, що бажають забронювати співробітників, повинні відповідати принаймні трьом з визначених законом критеріїв: 

  • є резидентами "Дія.Сіті";
  • мінімальна сума податків, сплачених державі, перевищує еквівалент 1,5 млн євро за податковий рік;
  • сума надходжень в іноземній валюті (окрім кредитів і позик) за звітний податковий рік перевищує 32 млн євро;
  • не мають заборгованості зі сплати ЄСВ;
  • мають розмір зарплат не нижче середніх по регіону;
  • включені до переліку об'єктів державної власності або важливих для забезпечення потреб територіальної громади.

Раніше ми повідомляли, хто з військовозобов'язаних громадян України втратить відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, ми писали, як підтвердити електронне бронювання при виїзді за кордон.

Також ми інформували, як автоматично продовжити відстрочку від мобілізації.

війна мобілізація бронювання ТЦК та СП військовозобов'язані

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:25 У Росії сталася масштабна пожежа на хімзаводі — вогонь не можуть приборкати

22:06 Зеленський проведе зустріч з канцлером Німеччини Шольцом — коли саме

21:57 Російський удар по Львову — як містяни вшановують пам'ять загиблих

21:33 Хто з українців отримає бронь від мобілізації у вересні — список оновлено

21:29 Графіки відключень на Одещині — коли завтра буде світло

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

21:23 Покинув службу для догляду за бабусею — як суд покарав солдата

21:17 Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував масштабні перестановки у Кабміні

21:14 Не лише спека, а й дощі — синоптики спрогнозували погоду на вихідні

21:13 Багатодітна сім'я — коли цей статус не дає право на відстрочку

20:52 Українські спортсмени здобули п'ять медалей Паралімпіади, серед яких є "золото"

22:25 У Росії сталася масштабна пожежа на хімзаводі — вогонь не можуть приборкати

22:06 Зеленський проведе зустріч з канцлером Німеччини Шольцом — коли саме

21:57 Російський удар по Львову — як містяни вшановують пам'ять загиблих

21:33 Хто з українців отримає бронь від мобілізації у вересні — список оновлено

21:29 Графіки відключень на Одещині — коли завтра буде світло

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

21:23 Покинув службу для догляду за бабусею — як суд покарав солдата

21:17 Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував масштабні перестановки у Кабміні

21:14 Не лише спека, а й дощі — синоптики спрогнозували погоду на вихідні

21:13 Багатодітна сім'я — коли цей статус не дає право на відстрочку

20:52 Українські спортсмени здобули п'ять медалей Паралімпіади, серед яких є "золото"

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

Text

18:16 Метро на Троєщину — ексрадник Кличка звинуватив владу столиці в обмані киян

Text

17:50 Штурм Покровська, полонені з Курської області та звільнення Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Чому громадський транспорт Києва спричиняє затори — ексрадник Кличка назвав проблему

Text

15:23 Мельничук повідомив, коли львів'яни попрощаються з жертвами російського удару по місту

Text

13:57 Ремонт закінчують – у скільки мільйонів обійшлася киянам аварія метро

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

Text

13:52 Щоб не засиджувалися — нардеп пояснив доцільність кадрових змін в уряді

Text

13:24 Майор ЗСУ пояснив, чому військовозобов'язані бояться іти до армії

Text

13:00 Путін знову хоче переговорів, світло восени й взимку та ситуація під Курськом — ефір День.LIVE

Text

12:29 Історично належать Україні — історик висловився про Брянську та Курську області Росії

Text

12:02 Нардеп поділився планами Уряду щодо змін в роботі деяких міністерств

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги