Кто получит бронь от мобилизации в сентябре 2024 года — расширен список категорий

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: МОТЦК и СП/Facebook

Несмотря на военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине, есть категории военнообязанных мужчин, которые могут быть освобождены от призыва на военную службу на определенный период из-за отсрочки или бронирования. В 2024 году был принят ряд документов, в частности, расширяющих перечень лиц, которые могут получить бронь.

Кто из военнообязанных граждан Украины имеет право на бронирование от мобилизации в сентябре 2024, рассказываем далее в материале.

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Отметим, одним из главных документов, регулирующих вопросы бронирования граждан, является постановление Кабинета Министров Украины №76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по бронированию военнообязанных на период мобилизации и военного время". Именно он содержит исчерпывающий перечень структур, имеющих право бронировать работников.

Кто имеет бронь от мобилизации в сентябре 2024 года

Так, прежде всего, бронь предусмотрена для следующих категорий:

народные депутаты Украины;

помощники народных депутатов;

государственные служащие, занимающиеся аналитикой законопроектов или поддержкой информационно-коммуникационных технологий в Верховной Раде и Кабинете Министров;

бенефициарные собственники предприятий критической важности;

работники органов государственной власти и местного самоуправления;

работники полиции;

работники спасательной службы.

Бронирование могут получить также работники предприятий, учреждений и организаций, которые важны для функционирования и обороны государства, в частности:

компании из сферы медиа и культуры;

производители товаров для армии, предприятий, производящих и ремонтирующих военную технику и боеприпасы;

предприятия с мобилизационными задачами и другие критически важные для экономики предприятия;

предприятия топливно-энергетического комплекса (и их подрядчики), обеспечивающие бесперебойное функционирование энергетики Украины;

предприятия, которые обеспечивают функционирование коммуникационных сетей и аварийные работы в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и г. Киеве;

предприятия, которым предоставлены гранты на развитие инноваций и технологий для нужд обороны;

предприятия, выполняющие работы по строительству фортификационных сооружений;

работники ООН, дипломатических учреждений, представительств международных организаций, признанных критически важными для функционирования экономики;

Общество Красного Креста и другие украинские неправительственные гуманитарные организации;

учреждения и организации, в состав которых входят штатные сборные команды олимпийских, неолимпийских видов спорта и спорта лиц с инвалидностью.

Следует отметить, что украинским законодательством предусмотрено, что обычные предприятия могут забронировать не более 50% военнообязанных сотрудников сроком на 6 месяцев. В то время как для работников предприятий, которые определены как критически важные для экономики страны, бронь выдается на 12 месяцев.

Бронирование предоставляется исключительно официально трудоустроенным лицам, состоящим на военном учете.

Проверка военно-учетных документов в ТЦК. Фото: МОТЦК и СП/Facebook

Какие предприятия могут бронировать сотрудников

Предприятия, желающие забронировать сотрудников, должны соответствовать, по крайней мере, трем из определенных законом критериев:

являются резидентами "Дія.Сіті";

минимальная сумма налогов, уплаченных государству, превышает эквивалент 1,5 млн. евро за налоговый год;

сумма поступлений в иностранной валюте (кроме кредитов и ссуд) за отчетный налоговый год превышает 32 млн евро;

не имеют задолженности по уплате ЕСВ;

имеют размер зарплат не ниже средних по региону;

включены в перечень объектов государственной собственности или важных для обеспечения потребностей территориального общества.

Ранее мы сообщали, х то из военнообязанных граждан Украины потеряет отсрочку от мобилизации.

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