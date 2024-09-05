Кто получит бронь от мобилизации в сентябре 2024 года — расширен список категорий

Кто из украинцев получит бронь от мобилизации в сентябре — список обновлен
Несмотря на военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине, есть категории военнообязанных мужчин, которые могут быть освобождены от призыва на военную службу на определенный период из-за отсрочки или бронирования. В 2024 году был принят ряд документов, в частности, расширяющих перечень лиц, которые могут получить бронь.
Кто из военнообязанных граждан Украины имеет право на бронирование от мобилизации в сентябре 2024, рассказываем далее в материале.
Отметим, одним из главных документов, регулирующих вопросы бронирования граждан, является постановление Кабинета Министров Украины №76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по бронированию военнообязанных на период мобилизации и военного время". Именно он содержит исчерпывающий перечень структур, имеющих право бронировать работников.
Кто имеет бронь от мобилизации в сентябре 2024 года
Так, прежде всего, бронь предусмотрена для следующих категорий:
- народные депутаты Украины;
- помощники народных депутатов;
- государственные служащие, занимающиеся аналитикой законопроектов или поддержкой информационно-коммуникационных технологий в Верховной Раде и Кабинете Министров;
- бенефициарные собственники предприятий критической важности;
- работники органов государственной власти и местного самоуправления;
- работники полиции;
- работники спасательной службы.
Бронирование могут получить также работники предприятий, учреждений и организаций, которые важны для функционирования и обороны государства, в частности:
- компании из сферы медиа и культуры;
- производители товаров для армии, предприятий, производящих и ремонтирующих военную технику и боеприпасы;
- предприятия с мобилизационными задачами и другие критически важные для экономики предприятия;
- предприятия топливно-энергетического комплекса (и их подрядчики), обеспечивающие бесперебойное функционирование энергетики Украины;
- предприятия, которые обеспечивают функционирование коммуникационных сетей и аварийные работы в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и г. Киеве;
- предприятия, которым предоставлены гранты на развитие инноваций и технологий для нужд обороны;
- предприятия, выполняющие работы по строительству фортификационных сооружений;
- работники ООН, дипломатических учреждений, представительств международных организаций, признанных критически важными для функционирования экономики;
- Общество Красного Креста и другие украинские неправительственные гуманитарные организации;
- учреждения и организации, в состав которых входят штатные сборные команды олимпийских, неолимпийских видов спорта и спорта лиц с инвалидностью.
Следует отметить, что украинским законодательством предусмотрено, что обычные предприятия могут забронировать не более 50% военнообязанных сотрудников сроком на 6 месяцев. В то время как для работников предприятий, которые определены как критически важные для экономики страны, бронь выдается на 12 месяцев.
Бронирование предоставляется исключительно официально трудоустроенным лицам, состоящим на военном учете.
Какие предприятия могут бронировать сотрудников
Предприятия, желающие забронировать сотрудников, должны соответствовать, по крайней мере, трем из определенных законом критериев:
- являются резидентами "Дія.Сіті";
- минимальная сумма налогов, уплаченных государству, превышает эквивалент 1,5 млн. евро за налоговый год;
- сумма поступлений в иностранной валюте (кроме кредитов и ссуд) за отчетный налоговый год превышает 32 млн евро;
- не имеют задолженности по уплате ЕСВ;
- имеют размер зарплат не ниже средних по региону;
- включены в перечень объектов государственной собственности или важных для обеспечения потребностей территориального общества.
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