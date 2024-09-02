Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Деякі українці втратять відстрочку вже з 1 вересня — кого торкнуться зміни arrow

Деякі українці втратять відстрочку вже з 1 вересня — кого торкнуться зміни

2 вересня 2024 21:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — хто з чоловіків втратить відстрочку вже з 1 вересня
Військовозобов'язаний чоловік в територіальному центрі. Фото: Звягельський районний ТЦК та СП/Facebook
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні ще у травні 2024 року набув чинності закон, який вніс важливі та кардинальні зміни у мобілізаційні процеси. Певні категорії військовозобов'язаних чоловіків отримали відстрочку від призову на військову службу, натомість деякі інші — втратили таке право. 

Читайте також:

Хто з військовозобов'язаних громадян України більше не зможе оформити відстрочку від мобілізації, відповідно до чинного закону 3633-IX, розповідаємо далі у матеріалі. 

Які категорії чоловіків втратили відстрочку від мобілізації з 1 вересня 2024 року

Відповідно до українського законодавства, відстрочку не зможуть отримати: 

  • студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі;
  • особи, які здобувають другу, третю вищу освіту;
  • багатодітні чоловіки, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці (у разі погашення заборгованості та вчасної сплати, відстрочку оформити можливо);
  • особи, які доглядають за дружиною/чоловіком з інвалідністю III групи;
  • військовозобов'язані чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю I та II групи (оформити відстрочку можливо лише якщо у сім’ї немає невійськовозобов’язаних працездатних осіб, які можуть здійснювати догляд);
  • батьки-одинаки, у разі якщо мати не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти, не відбуває покарання;
  • особи, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях Міністерства оборони;
  • особи, які мали статус "обмежено придатний", але після повторної ВЛК визнані придатними;
  • чоловіки "з інвалідністю", які при повторному ВЛК були визнані здоровими (відповідно до чинного закону, всі медичні висновки ВЛК та МСЕК про надання I та II групи інвалідності, які були видані особам після 24 лютого 2022 року треба підтвердити, пройшовши повторний медогляд);
  • неповнорідні брати загиблих на війні військових (право мають лише рідні).

Таким чином всі ці люди можуть бути призвані до лав Збройних сил вже цього місяця.

Важливо зауважити, наразі чоловіків призивають на військову службу з 25 років та до 60 років, якщо такі особи не мають тяжких хвороб, бронювання або відстрочки. 

Раніше ми писали, хто отримає відстрочку від мобілізації з 1 вересня.

Нагадаємо, ми повідомляли, як автоматично продовжити відстрочку від мобілізації.

Також ми інформували, як діяти, якщо ТЦК відмовляється приймати документи на відстрочку. 

війна ЗСУ мобілізація відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:39 Українець Цвєтов виграв своє третє паралімпійське золото в легкій атлетиці

22:37 У Ростовській області сталася масштабна пожежа, яка перекрила дорогу до населеного пункту

22:33 Підписав "не подумавши" та проігнорував повістку — як суд покарав чоловіка

22:25 Чи подорожчає бензин — якими завтра будуть нові ціни на пальне в Україні

22:19 У "Дії" запустили "Нацкешбек" — українці зможуть повернути до 3 тис. грн за покупки

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

22:05 Екскомандир Азову Жорін показав кадри прицільного влучання дрона по техніці РФ

22:04 У Дніпрі пролунали потужні вибухи

22:03 У Харкові прогриміли вибухи

22:02 Шмигаль заявив, що МВФ починає місію для перегляду програми EFF

21:46 Завтра графіки діятимуть всю добу — коли одеситам очікувати світло

22:39 Українець Цвєтов виграв своє третє паралімпійське золото в легкій атлетиці

22:37 У Ростовській області сталася масштабна пожежа, яка перекрила дорогу до населеного пункту

22:33 Підписав "не подумавши" та проігнорував повістку — як суд покарав чоловіка

22:25 Чи подорожчає бензин — якими завтра будуть нові ціни на пальне в Україні

22:19 У "Дії" запустили "Нацкешбек" — українці зможуть повернути до 3 тис. грн за покупки

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

22:05 Екскомандир Азову Жорін показав кадри прицільного влучання дрона по техніці РФ

22:04 У Дніпрі пролунали потужні вибухи

22:03 У Харкові прогриміли вибухи

22:02 Шмигаль заявив, що МВФ починає місію для перегляду програми EFF

21:46 Завтра графіки діятимуть всю добу — коли одеситам очікувати світло

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Text

21:30 Полонений з Курської області назвав причини прориву кордону — ексклюзивне інтерв'ю

Text

19:59 Росіяни накопичили сили північніше Маріуполя — Андрющенко розкрив їхні плани

Text

17:50 Підвищення акцизів на пальне та завершення зачистки ЗСУ лінії на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Обстріл Києва — які наслідки атаки у трьох районах столиці

Text

15:53 Маріуполь відправляє гуманітарну допомогу в Курськ величезними фурами, — Андрющенко

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

13:00 Ракетна атака на Київ та обстріли Харкова — ефір День.LIVE

Text

10:05 Росія хоче залишити Україну без світла — у КМВА поділились деталями про ворожі атаки

Text

09:18 Росія завдала безпрецедентного удару по Києву — в КМВА розкрили наслідки

Text

08:00 Ракетна атака на Україну та приліт в Києві — ефір Ранок.LIVE

1 вересня 2024
Text

15:02 Під час війни держава має контролювати месенджери – нардеп про Дурова та Telegram

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги