Мобілізація в Україні 2024 — хто з чоловіків втратить відстрочку вже з 1 вересня

Військовозобов'язаний чоловік в територіальному центрі. Фото: Звягельський районний ТЦК та СП/Facebook

В Україні ще у травні 2024 року набув чинності закон, який вніс важливі та кардинальні зміни у мобілізаційні процеси. Певні категорії військовозобов'язаних чоловіків отримали відстрочку від призову на військову службу, натомість деякі інші — втратили таке право.

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Хто з військовозобов'язаних громадян України більше не зможе оформити відстрочку від мобілізації, відповідно до чинного закону № 3633-IX , розповідаємо далі у матеріалі.

Які категорії чоловіків втратили відстрочку від мобілізації з 1 вересня 2024 року

Відповідно до українського законодавства, відстрочку не зможуть отримати:

студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі;

особи, які здобувають другу, третю вищу освіту;

багатодітні чоловіки, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці (у разі погашення заборгованості та вчасної сплати, відстрочку оформити можливо );

); особи, які доглядають за дружиною/чоловіком з інвалідністю III групи;

військовозобов'язані чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю I та II групи (оформити відстрочку можливо лише якщо у сім’ї немає невійськовозобов’язаних працездатних осіб, які можуть здійснювати догляд);

у сім’ї немає невійськовозобов’язаних працездатних осіб, які можуть здійснювати догляд); батьки-одинаки, у разі якщо мати не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти, не відбуває покарання;

особи, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях Міністерства оборони;

особи, які мали статус "обмежено придатний", але після повторної ВЛК визнані придатними;

чоловіки "з інвалідністю", які при повторному ВЛК були визнані здоровими (відповідно до чинного закону, всі медичні висновки ВЛК та МСЕК про надання I та II групи інвалідності, які були видані особам після 24 лютого 2022 року треба підтвердити, пройшовши повторний медогляд);

неповнорідні брати загиблих на війні військових (право мають лише рідні).

Таким чином всі ці люди можуть бути призвані до лав Збройних сил вже цього місяця.

Важливо зауважити, наразі чоловіків призивають на військову службу з 25 років та до 60 років, якщо такі особи не мають тяжких хвороб, бронювання або відстрочки.

Раніше ми писали, хто отримає відстрочку від мобілізації з 1 вересня.

Нагадаємо, ми повідомляли, як автоматично продовжити відстрочку від мобілізації.

Також ми інформували, як діяти, якщо ТЦК відмовляється приймати документи на відстрочку.