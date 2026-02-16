Відео
Україна
Головна Мобілізація Хто з військових найбільше йде у СЗЧ — Веніславський відповів

Хто з військових найбільше йде у СЗЧ — Веніславський відповів

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 02:20
Веніславський сказав, хто найбільше йде у СЗЧ
Федір Веніславський. Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Народний депутат України Федір Веніславський заявив, що найбільше самовільне залишення частини здійснюють саме мобілізовані громадяни. Водночас серед тих, хто воює від початку повномасштабного вторгнення — кількість СЗЧ мінімальна.

Про це член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Читайте також:

Стало відомо, хто найбільше йде у СЗЧ

Нардеп повідомив, що у Верховній Раді усвідомлюють різноманітність факторів, які спонукають військовослужбовців до самовільного залишення частин. За його словами, депутати у комітеті аналізують ці причини у закритому форматі спільно з представниками війська.

"Вони є дуже різноплановими. Немає такого, про що говорять — що втома від війни тягне з собою масові випадки СЗЧ. Це неправда. Тому що, на превеликий жаль, СЗЧ вчиняють більше ті, хто тільки мобілізований, ніж ті, хто прослужив три роки. Кількість взагалі мінімальна в тих, хто спочатку війни воює", — розповів Веніславський.

Також він підкреслив, що серед причин СЗЧ фігурують як складні сімейні обставини, так і проблеми у службових взаєминах — зокрема відчуття соціальної несправедливості чи упередженість в діях військового командування. Він додав, що Генеральний штаб, у тому числі Головне управління персоналу, працюють над цими проблемами.

Нагадаємо, нещодавно адвокат Ростислав Кравець заявив, що в Україні 200 тисяч військових самостійно залишили свої частини.

Також ми писали, що командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький пояснив, як їм в бригаді вдалося забезпечити низький рівень СЗЧ.

армія Федір Веніславський військові мобілізація війна в Україні СЗЧ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
