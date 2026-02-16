Вениславский сказал, кто больше всего идет в СЗЧ

Федор Вениславский. Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Народный депутат Украины Федор Вениславский заявил, что больше всего самовольное оставление части осуществляют именно мобилизованные граждане. В то же время среди тех, кто воюет с начала полномасштабного вторжения — количество СВЧ минимально.

Об этом член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки сказал в интервью РБК-Украина.

Нардеп сообщил, что в Верховной Раде осознают разнообразие факторов, которые побуждают военнослужащих к самовольному оставлению частей. По его словам, депутаты в комитете анализируют эти причины в закрытом формате совместно с представителями войска.

"Они очень разноплановые. Нет такого, о чем говорят — что усталость от войны влечет с собой массовые случаи СВЧ. Это неправда. Потому что, к большому сожалению, СЗЧ совершают больше те, кто только мобилизован, чем те, кто прослужил три года. Количество вообще минимальное у тех, кто вначале войны воюет", — рассказал Вениславский.

Также он подчеркнул, что среди причин СЗЧ фигурируют как сложные семейные обстоятельства, так и проблемы в служебных взаимоотношениях - в частности ощущение социальной несправедливости или предвзятость в действиях военного командования. Он добавил, что Генеральный штаб, в том числе Главное управление персонала, работают над этими проблемами.

Напомним, недавно адвокат Ростислав Кравец заявил, что в Украине 200 тысяч военных самостоятельно оставили свои части.

Также мы писали, что командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий объяснил, как им в бригаде удалось обеспечить низкий уровень СЗЧ.