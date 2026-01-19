У ТЦК сказали, кому з жінок треба стати на військовий облік

Українська військовослужбовиця. Фото ілюстративне: hromadske.radio

Українські жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, а також отримали медичну або фармацевтичну освіту, підлягають взяттю на військовий облік. Термін постановки становить 60 днів.

Про це у Facebook повідомляє Запорізький обласний ТЦК та СП.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про взяття жінок на військовий облік

У ТЦК пояснили, що постановка на військовий облік жінок - це не мобілізація жінок медиків, а узагальнення данних про наявний резерв із фахівців медичної сфери в державі.

"Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час у добровільному порядку (на підставі власноруч написаної заяви на ім’я керівника районного (міського) ТЦК та СП", — йдеться у повідомленні.

У свою чергу заклади професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти, які здійснюють підготовку жінок за медичною або фармацевтичною спеціальністю, за два місяці до завершення навчання за освітньою програмою подають список щодо таких громадянок до районних ТЦК, на території відповідальності яких вони розташовані.

Також ці навчальні заклади семиденний строк після здобуття відповідної освіти подають список таких жінок до міських ТЦК за зареєстрованим місцем проживання громадянок.

"Інформація, що міститься у зазначеному списку, є підставою для внесення районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про таких жінок як військовозобов’язаних із визначенням номера військово-облікової спеціальності (без визначення ступеня їх придатності до військової служби)", — сказано у дописі.

У відомстві пояснили, що жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, зобов'язані протягом 60 діб після здобуття відповідної освіти прийти до ТЦК для визначення ступеня придатності до військової служби.

Саме ж взяття жінок на військовий облік здійснюється після визначення їх придатності до служби, внесення персональних даних для Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів з подальшим оформленням військово-облікового документа.

"Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій повідомляють відповідним районним ТЦК та СП про жінок, які працюють у зазначених органах, на підприємствах, в установах та організаціях та які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю і не перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП", — пояснюється у пості.

Тим часом жінки, які не працюють — самостійно прибувають до ТЦК для вирішення питання щодо взяття їх на військовий облік

Окрім того, жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військовою-обліковою спеціальністю (крім тих, хто здобув освіту та придатні до служби) — беруться на облік за їх бажанням га загальних засадах.

Нагадаємо, нещодавно адвокатка Катерина Аніщенко заявила, що наразі немає жодних законодавчих змін, які б передбачали мобілізацію жінок. За її словами, про таку необхідність говорять лише деякі депутати.

Також ми інформували, що за словами юристки Орисі Швець, мобілізація жінок в Україні залишається добровільною, але у цьому питанні ж певні нюанси.