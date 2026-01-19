Видео
Главная Мобилизация Кто из женщин должны стать на воинский учет — ответ ТЦК

Кто из женщин должны стать на воинский учет — ответ ТЦК

Дата публикации 19 января 2026 04:30
В ТЦК сказали, кому из женщин надо стать на воинский учет
Украинская военнослужащая. Фото иллюстративное: hromadske.radio

Украинские женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, а также получили медицинское или фармацевтическое образование, подлежат постановке на воинский учет. Срок постановки составляет 60 дней. 

Об этом в Facebook сообщает Запорожский областной ТЦК и СП.

Читайте также:

Что известно о постановке женщин на воинский учет

В ТЦК объяснили, что постановка на воинский учет женщин - это не мобилизация женщин медиков, а обобщение данных об имеющемся резерве из специалистов медицинской сферы в государстве.

"Женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время в добровольном порядке (на основании собственноручно написанного заявления на имя руководителя районного (городского) ТЦК и СП", — говорится в сообщении.

В свою очередь учреждения профессионально-технического, профессионального предвысшего или высшего образования, осуществляющие подготовку женщин по медицинской или фармацевтической специальности, за два месяца до завершения обучения по образовательной программе подают список таких гражданок в районные ТЦК, на территории ответственности которых они расположены.

Также эти учебные заведения в семидневный срок после получения соответствующего образования подают список таких женщин в городские ТЦК по зарегистрированному месту жительства гражданок.

"Информация, содержащаяся в указанном списке, является основанием для внесения районными (городскими) территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о таких женщинах как военнообязанных с определением номера военно-учетной специальности (без определения степени их пригодности к военной службе)", — сказано в сообщении.

В ведомстве пояснили, что женщины, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности, обязаны в течение 60 суток после получения соответствующего образования прийти в ТЦК для определения степени годности к военной службе.

Само же взятие женщин на воинский учет осуществляется после определения их пригодности к службе, внесения персональных данных для Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов с последующим оформлением военно-учетного документа.

"Руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций сообщают соответствующим районным ТЦК и СП о женщинах, которые работают в указанных органах, на предприятиях, в учреждениях и организациях и которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоят на воинском учете в ТЦК и СП", — объясняется в посте.

Между тем женщины, которые не работают — самостоятельно прибывают в ТЦК для решения вопроса о постановке их на воинский учет

Кроме того, женщины, которые имеют специальность или профессию, родственную с соответствующей военно-учетной специальностью (кроме тех, кто получил образование и пригодны к службе) — берутся на учет по их желанию на общих основаниях.

Напомним, недавно адвокат Екатерина Анищенко заявила, что пока нет никаких законодательных изменений, которые бы предусматривали мобилизацию женщин. По ее словам, о такой необходимости говорят лишь некоторые депутаты.

Также мы информировали, что по словам юриста Арины Швец, мобилизация женщин в Украине остается добровольной, но в этом вопросе же определенные нюансы.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
