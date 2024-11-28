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Хто з жінок не підлягає мобілізації з 1 грудня — вже є відповідь

28 листопада 2024 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
З'явились критерії, за якими з 1 грудня деякі категорії жінок точно не будуть мобілізувати
Жінки у складі ЗСУ. Ілюстративне фото: 150 навчальний центр командування ТрО ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

За останній час у публічному дискурсі все частіше обговорюється питання мобілізації жінок в Україні. Зважаючи на публічні заяви деяких політиків виникають дискусії щодо доцільності та потенційних наслідків мобілізації жінок, але, все ж таки, є чіткий закон, за яким деякі категорії жінок точно не можуть мобілізувати. 

Про це повідомляє Центральноукраїнське бюро новин.

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Категорії жінок, які не підлягають мобілізації

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", з 1 грудня жінки мають право на відстрочку від мобілізації у випадках, аналогічних до чоловіків. 

До таких категорій належать:

  • жінки, чиї чоловіки перебувають на військовій службі та які виховують дитину до 18 років;
  • подружжя, що виховує трьох і більше дітей віком до 18 років за умови відсутності заборгованості з виплати аліментів понад три місяці;
  • особи, непридатні до служби за станом здоров'я або через вік;
  • жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо другий з батьків помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або перебуває у місцях позбавлення волі;
  • опікуни та прийомні батьки, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років або повнолітню дитину з I чи II групою інвалідності;
  • особи, які виховують дитину до 18 років із тяжкими захворюваннями, такими як ураження нервової системи, вроджені вади, онкологічні захворювання, параліч, психічні розлади, цукровий діабет I типу або захворювання нирок;
  • усиновлювачі, які виховують дитину до 18 років, яка раніше була сиротою;
  • особи, чиї чоловік або дружина є особами з інвалідністю I чи II групи;
  • особи, чиї чоловік або дружина мають інвалідність III групи через втрату кінцівок, органів, або якщо вони страждають на онкологічні чи психічні захворювання;
  • особи, які мають батьків або батьків чоловіка/дружини з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, здатних за ними доглядати;
  • особи, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час АТО чи бойових дій у період воєнного стану; 
  • особи, чиїм близьким родичам присвоєно звання "Герой України".

Також не підлягають мобілізації заброньовані працівники, студенти денної форми навчання, докторанти та інтерни.

Нагадаємо, що жінки мають право мобілізуватися до Збройних сил України на добровільній основі. Але є випадки, коли навіть добровільна мобілізація жінок є неможливою.

Також ми писали, що жінки в Україні не підлягають обов’язковому військовому обліку, крім тих, які мають медичну чи фармацевтичну освіту або працюють у відповідних структурах. Так само добровільною є і мобілізація жінок, зокрема, тих, які є матерями-одиначками.

ЗСУ мобілізація війна в Україні ТЦК та СП військовозобов'язані жінки на війні

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