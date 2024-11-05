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Нардеп підтримала мобілізацію жінок в Україні

5 листопада 2024 04:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Безугла підтримує мобілізацію жінок в Україні
Жінки в Збройних силах України. Фото: 128 ОГШБр
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Днями волонтер Марія Берлінська заявила, що Україні потрібна мобілізація жінок, інакше українцям доведеться здатися. Вчора депутат Верховної Ради Мар'яна Безугла підтримала цю заяву, пояснивши, чому вона теж притримується цієї позиції.

Про це нардеп написала у своєму Telegram-каналі.

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"Давно підтримую мобілізацію жінок і вдячна Марії за те, що вона вкотре підняла актуальну тему. У Конституції немає двох видів громадян. Наразі ми маємо незаконну дискримінацію чоловіків", — пише Безугла.

Вона додала, що якщо будуть мобілізовувати жінок, тоді мобілізація чоловіків стане менше. Нардеп вважає, що почати можна б було із набору жінок на тилові посади, зокрема: діловодів, кадровиків, підрозділів охорони тощо.

"У тилу зараз багато "пристроєних" — тисячі й тисячі чоловіків, які "порішали" та яких бойові підрозділи вже зачекалися. Натомість у бойові бригади гребуть зараз із тилових підрозділів не так "роти охорони", як галузевих фахівців, що призводить до втрати фаховості у збройних силах", — повідомляє Безугла.

Другим важливим напрямком вона назвала трудову мобілізацію яка, за її словами, в Україні взагалі забута. Зокрема, мова йде про виконання господарських робіт і нарощування темпів оборонної промисловості.

Нардеп наголосила, що війна не може бути справою обраних, особливо коли мова йде не просто про території або сфери впливу, а про існування нації "на право на життя загалом, незалежно від внутрішніх розбірок". Безугла додала, що без загального національного спротиву окупанту війна приречена на поразку, а українська нація — на чергову втрату державності.

"Неодноразово подавала подібні правки до законів, але колеги та урядовці завжди відступали. Парадокс: Міноборони провалило мобілізаційну політику, генералітет буквально нищить своїх солдатів необдуманими рішеннями, але цю тему не піднімають — делікатна, бачте. Можливо, мобілізовані жінки навели б порядок у безладі", — резюмувала вона.

Нагадаємо, що жінки мають право мобілізуватися до Збройних сил України на добровільній основі. Але є випадки, коли навіть добровільна мобілізація жінок є неможливою.

Також ми писали, що жінки в Україні не підлягають обов’язковому військовому обліку, крім тих, які мають медичну чи фармацевтичну освіту або працюють у відповідних структурах. Так само добровільною є і мобілізація жінок, зокрема, тих, які є матерями-одиначками.

жінки Мар'яна Безугла мобілізація війна в Україні нардепи жінки на війні

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