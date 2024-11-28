Появились критерии, по которым с 1 декабря некоторые категории женщин точно не будут мобилизованы

Кого из женщин не мобилизуют с 1 декабря — уже есть ответ
В последнее время в публичном дискурсе все чаще обсуждается вопрос мобилизации женщин в Украине. Учитывая публичные заявления некоторых политиков, возникают дискуссии о целесообразности и потенциальных последствиях мобилизации женщин, но, все же, есть четкий закон, согласно которому некоторые категории женщин точно не могут мобилизовать.
Об этом сообщает Центральноукраїнське бюро новин.
Категории женщин, не подлежащих мобилизации
Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", с 1 декабря женщины имеют право на отсрочку от мобилизации в случаях, аналогичных мужчинам.
К таким категориям относятся:
- женщины, чьи мужчины находятся на военной службе и воспитывают ребенка до 18 лет;
- супруги, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет при условии отсутствия задолженности по выплате алиментов более трех месяцев;
- лица, непригодные к службе по состоянию здоровья или по возрасту;
- женщины и мужчины, воспитывающие ребенка до 18 лет, если второй родитель умер, лишенный родительских прав, признан пропавшим без вести или находится в местах лишения свободы;
- опекуны и приемные родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетнего ребенка с I или II группой инвалидности;
- лица, воспитывающие ребенка до 18 лет с тяжелыми заболеваниями, такими как поражение нервной системы, врожденные пороки, онкологические заболевания, паралич, психические расстройства, сахарный диабет I типа или заболевания почек;
- усыновители, воспитывающие ребенка до 18 лет, ранее бывшую сиротой;
- лица, чьи супруги являются лицами с инвалидностью I или II группы;
- лица, чьи муж или жена имеют инвалидность III группы из-за потери конечностей, органов, или если они страдают онкологическими или психическими заболеваниями;
- лица, имеющие родителей или родителей супруга с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, способных за ними ухаживать;
- лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время АТО или военных действий в период военного положения;
- лица, чьим близким родственникам присвоено звание "Герой Украины".
Также не подлежат мобилизации забронированные работники, студенты дневной формы обучения, докторанты и интерны.
Напомним, что женщины имеют право мобилизоваться в Вооруженные силы Украины на добровольной основе. Но есть случаи, когда даже добровольная мобилизация женщин невозможна.
Также мы писали, что женщины в Украине не подлежат обязательному военному учету, кроме имеющих медицинское или фармацевтическое образование или работающих в соответствующих структурах. Так же добровольна и мобилизация женщин, в частности, тех, которые являются матерями-одиночками.
Читайте Новини.LIVE!