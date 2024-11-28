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Кого из женщин не мобилизуют с 1 декабря — уже есть ответ

28 ноября 2024 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Появились критерии, по которым с 1 декабря некоторые категории женщин точно не будут мобилизованы
Женщины в составе ВСУ. Иллюстративное фото: 150 учебный центр командования ТРВ ВСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В последнее время в публичном дискурсе все чаще обсуждается вопрос мобилизации женщин в Украине. Учитывая публичные заявления некоторых политиков, возникают дискуссии о целесообразности и потенциальных последствиях мобилизации женщин, но, все же, есть четкий закон, согласно которому некоторые категории женщин точно не могут мобилизовать.

Об этом сообщает Центральноукраїнське бюро новин.

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Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", с 1 декабря женщины имеют право на отсрочку от мобилизации в случаях, аналогичных мужчинам.

К таким категориям относятся:

  • женщины, чьи мужчины находятся на военной службе и воспитывают ребенка до 18 лет;
  • супруги, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет при условии отсутствия задолженности по выплате алиментов более трех месяцев;
  • лица, непригодные к службе по состоянию здоровья или по возрасту;
  • женщины и мужчины, воспитывающие ребенка до 18 лет, если второй родитель умер, лишенный родительских прав, признан пропавшим без вести или находится в местах лишения свободы;
  • опекуны и приемные родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетнего ребенка с I или II группой инвалидности;
  • лица, воспитывающие ребенка до 18 лет с тяжелыми заболеваниями, такими как поражение нервной системы, врожденные пороки, онкологические заболевания, паралич, психические расстройства, сахарный диабет I типа или заболевания почек;
  • усыновители, воспитывающие ребенка до 18 лет, ранее бывшую сиротой;
  • лица, чьи супруги являются лицами с инвалидностью I или II группы;
  • лица, чьи муж или жена имеют инвалидность III группы из-за потери конечностей, органов, или если они страдают онкологическими или психическими заболеваниями;
  • лица, имеющие родителей или родителей супруга с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, способных за ними ухаживать;
  • лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время АТО или военных действий в период военного положения;
  • лица, чьим близким родственникам присвоено звание "Герой Украины".

Также не подлежат мобилизации забронированные работники, студенты дневной формы обучения, докторанты и интерны.

Напомним, что женщины имеют право мобилизоваться в Вооруженные силы Украины на добровольной основе. Но есть случаи, когда даже добровольная мобилизация женщин невозможна.

Также мы писали, что женщины в Украине не подлежат обязательному военному учету, кроме имеющих медицинское или фармацевтическое образование или работающих в соответствующих структурах. Так же добровольна и мобилизация женщин, в частности, тех, которые являются матерями-одиночками.

ВСУ мобилизация война в Украине ТЦК и СП военнообязанные женщины на войне

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