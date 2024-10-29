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Хто зі студентів не має права на відстрочку від мобілізації

29 жовтня 2024 02:59
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Мобілізація студентів в Україні — хто втратив право на відстрочку
Студенти в аудиторії. Фото: megu.edu.ua
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У зв'язку із законом про мобілізацію, який набув чинності ще у травні 2024 року, низка українців втратили право на відстрочку. Зокрема, мова йде про деяких студентів.

Про це в інтерв'ю ТСН повідомила адвокат Вікторія Панченко.

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Хто зі студентів втратив право на відстрочку

За словами юриста, ті здобувачі освіти, які не дотримуються послідовності навчання, втрачають право на отримання відстрочку.

Для розуміння ситуації Вікторія навела конкретні приклади. Зокрема, мова йде про чоловіків, які:

  • мають диплом фахового молодшого бакалавра та вступили для здобуття освіти рівня кваліфікованого робітника (тобто, освіта на рівень нижче);
  • з наявним дипломом магістра вступили для здобуття освіти за іншою спеціальністю на бакалавра або магістра;
  • були раніше відраховані під час здобуття освіти та заново вступили на той самий рівень здобуття освіти (замість поновлення на навчання).

Крім того, право на відстрочку втрачають і студенти іноземних закладів освіти. Це пов'язано з тим, що ті ВУЗи не мають української ліцензії і не здійснюють освітню діяльність в Україні, а значит - не мають доступу до ЄДЕБО. У зв'язку з цим неможливо сформувати довідку з відомостями про дотримання умов послідовності поточної освіти.

Нагадаємо, що студенти в Україні, які вчаться за програмами очної або дуальної освіти, а також які отримують рівень освіти, вищий за попередній, звільнені від призову та мають право оформити відстрочку від мобілізації. Проте законодавством передбачені винятки, коли здобувач освіти не може бути звільнений від військової служби. Зокрема право на відстрочку студент може втратити, якщо не надасть ТЦК та СП необхідні для оформлення документи

Також ми повідомляли, що з листопада три категорії військовозобов’язаних будуть оформлювати відстрочку від мобілізації дистанційно, за допомогою застосунку "Резерв+". Це студенти денної форми, багатодітні батьки та люди з інвалідністю.

відстрочка мобілізація студенти війна в Україні Бронь від мобілізації

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