Мобилизация студентов в Украине — кто потерял право на отсрочку

Кто из студентов не имеет права на отсрочку от мобилизации
В связи с законом о мобилизации, который вступил в силу еще в мае 2024 года, ряд украинцев потеряли право на отсрочку. В частности, речь идет о некоторых студентах.
Об этом в интервью ТСН сообщила адвокат Виктория Панченко.
Кто из студентов потерял право на отсрочку
По словам юриста, соискатели образования, которые не соблюдают последовательность обучения, теряют право на получение отсрочки.
Для понимания ситуации Виктория привела конкретные примеры. В частности, речь идет о мужчинах, которые:
- имеют диплом профессионального младшего бакалавра и поступили на получение образования уровня квалифицированного рабочего (т.е. образование на уровень ниже);
- с имеющимся дипломом магистра поступили для получения образования по другой специальности на бакалавра или магистра;
- были ранее отчислены во время получения образования и заново поступили на тот же уровень получения образования (вместо возобновления обучения).
Кроме того, право на отсрочку теряют и студенты иностранных учебных заведений. Это связано с тем, что эти ВУЗы не имеют украинской лицензии и не осуществляют образовательную деятельность в Украине, а значит — не имеют доступа к ЕГЭБО. В этой связи невозможно сформировать справку со сведениями о соблюдении условий последовательности текущего образования.
Напомним, что студенты в Украине, которые учатся по программам очного или дуального образования, а также получают уровень образования выше предыдущего, освобождены от призыва и имеют право оформить отсрочку от мобилизации. Однако законодательством предусмотрены исключения, когда соискатель не может быть освобожден от военной службы. В частности, право на отсрочку студент может потерять, если не предоставит ТЦК и СП необходимые для оформления документы.
Также мы сообщали, что с ноября три категории военнообязанных будут оформлять отсрочку от мобилизации дистанционно с помощью приложения "Резерв+". Это студенты дневной формы, многодетные родители и люди с инвалидностью.
Читайте Новини.LIVE!