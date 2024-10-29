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Кто из студентов не имеет права на отсрочку от мобилизации

29 октября 2024 02:59
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Мобилизация студентов в Украине — кто потерял право на отсрочку
Студенты в аудитории. Фото: megu.edu.ua
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В связи с законом о мобилизации, который вступил в силу еще в мае 2024 года, ряд украинцев потеряли право на отсрочку. В частности, речь идет о некоторых студентах.

Об этом в интервью ТСН сообщила адвокат Виктория Панченко.

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Кто из студентов потерял право на отсрочку

По словам юриста, соискатели образования, которые не соблюдают последовательность обучения, теряют право на получение отсрочки.

Для понимания ситуации Виктория привела конкретные примеры. В частности, речь идет о мужчинах, которые:

  • имеют диплом профессионального младшего бакалавра и поступили на получение образования уровня квалифицированного рабочего (т.е. образование на уровень ниже);
  • с имеющимся дипломом магистра поступили для получения образования по другой специальности на бакалавра или магистра;
  • были ранее отчислены во время получения образования и заново поступили на тот же уровень получения образования (вместо возобновления обучения).

Кроме того, право на отсрочку теряют и студенты иностранных учебных заведений. Это связано с тем, что эти ВУЗы не имеют украинской лицензии и не осуществляют образовательную деятельность в Украине, а значит — не имеют доступа к ЕГЭБО. В этой связи невозможно сформировать справку со сведениями о соблюдении условий последовательности текущего образования.

Напомним, что студенты в Украине, которые учатся по программам очного или дуального образования, а также получают уровень образования выше предыдущего, освобождены от призыва и имеют право оформить отсрочку от мобилизации. Однако законодательством предусмотрены исключения, когда соискатель не может быть освобожден от военной службы. В частности, право на отсрочку студент может потерять, если не предоставит ТЦК и СП необходимые для оформления документы.

Также мы сообщали, что с ноября три категории военнообязанных будут оформлять отсрочку от мобилизации дистанционно с помощью приложения "Резерв+". Это студенты дневной формы, многодетные родители и люди с инвалидностью.

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