Мобілізація в Україні — який документ треба мати студенту, щоб отримати відстрочку

Військовозобов'язані оновлюють дані в ТЦК. Фото: АрміяInform

Студенти в Україні, які вчаться за програмами очної або дуальної освіти, а також які отримують рівень освіти, вищий за попередній, звільнені від призову та мають право оформити відстрочку від мобілізації. Проте, законодавством передбачені винятки, коли здобувач освіти не може бути звільнений від військової служби. Зокрема право на відстрочку студент може втратити, якщо не надасть ТЦК та СП необхідні для оформлення документи.

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Які документи студенту обов'язково потрібно надати ТЦК

Так, студенти зобов'язані надати довідку зі свого навчального закладу до ТЦК для підтвердження свого зарахування. Без цього документа відстрочка не буде оформлена або продовжена наступного навчального року.

Це передбачено п. 62 постанови Кабміну № 560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період".

У постанові вказано, що учні та студенти мають надати до ТЦК, де стоять на обліку, довідки про здобувача освіти за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Зразок такої довідки визначено в додатку 9 до цього порядку.

Зразок довідки, яку має надати студент. Фото: kmu.gov.ua

Як студентам отримати довідку для ТЦК

Щоб отримати довідку з місця навчання для відстрочки, студентам потрібно звернутися до свого закладу освіти. Адміністрація закладу вищої освіти сформує довідку з ЄДЕБО та видасть студенту.

Після цього довідку потрібно подати до ТЦК та СП, звернувшись туди особисто.

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