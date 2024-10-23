Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Без цього документа українських студентів мобілізуватимуть — норма закону arrow

Без цього документа українських студентів мобілізуватимуть — норма закону

23 жовтня 2024 08:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні — який документ треба мати студенту, щоб отримати відстрочку
Військовозобов'язані оновлюють дані в ТЦК. Фото: АрміяInform
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Студенти в Україні, які вчаться за програмами очної або дуальної освіти, а також які отримують рівень освіти, вищий за попередній, звільнені від призову та мають право оформити відстрочку від мобілізації. Проте, законодавством передбачені винятки, коли здобувач освіти не може бути звільнений від військової служби. Зокрема право на відстрочку студент може втратити, якщо не надасть ТЦК та СП необхідні для оформлення документи. 

Читайте також:

Який саме документ необхідно мати, як його отримати, щоб не втратити відстрочку, розповів портал Еducation.ua.

Які документи студенту обов'язково потрібно надати ТЦК

Так, студенти зобов'язані надати довідку зі свого навчального закладу до ТЦК для підтвердження свого зарахування. Без цього документа відстрочка не буде оформлена або продовжена наступного навчального року.

Це передбачено п. 62 постанови Кабміну № 560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період". 

У постанові вказано, що учні та студенти мають надати до ТЦК, де стоять на обліку, довідки про здобувача освіти за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Зразок такої довідки визначено в додатку 9 до цього порядку.

 

Які документи студенту обов'язково потрібно надати ТЦК
Зразок довідки, яку має надати студент. Фото: kmu.gov.ua

Як студентам отримати довідку для ТЦК

Щоб отримати довідку з місця навчання для відстрочки, студентам потрібно звернутися до свого закладу освіти. Адміністрація закладу вищої освіти сформує довідку з ЄДЕБО та видасть студенту.

Після цього довідку потрібно подати до ТЦК та СП, звернувшись туди особисто. 

Раніше ми повідомляли, коли мобілізувати переселенців не мають права.

Нагадаємо, ми писали, коли поліцейських на пенсії можуть мобілізувати до ЗСУ.

Також ми інформували, кого у жовтні 2024 року першочергово призиватимуть до лав Збройних сил України.

ТЦК та СП військовозобов'язані відстрочка мобілізація студенти документи

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:00 Українці мають право на зимову допомогу від благодійного фонду — умови

Новина з фото

08:30 Без цього документа українських студентів мобілізуватимуть — норма закону

08:14 У Черкасах чутно вибухи — область атакують ворожі дрони

08:02 У Миколаєві чоловік оскаржив штраф ТЦК у 25,5 тис. грн — що вирішив суд

Text

08:00 Зеленський дорікнув НАТО в нестачі зброї для зупинення Путіна — ефір Ранок.LIVE

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК - 80x80

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК

Text

07:58 Ауслендер розповів, як Ізраїль готується до жорсткої відповіді Ірану

07:38 У ексгравця збірної України Кухаревича дівчина нереальна красуня — фото

07:30 Звільнення з лав ЗСУ — які є для цього причини і які боєць отримує виплати

07:21 На Кіровоградщині колишній військовий хотів приторговувати гранатами — яким був вирок суду

07:20 Розмір зарплати в ЗСУ — від чого залежить нарахування

09:00 Українці мають право на зимову допомогу від благодійного фонду — умови

Новина з фото

08:30 Без цього документа українських студентів мобілізуватимуть — норма закону

08:14 У Черкасах чутно вибухи — область атакують ворожі дрони

08:02 У Миколаєві чоловік оскаржив штраф ТЦК у 25,5 тис. грн — що вирішив суд

07:38 У ексгравця збірної України Кухаревича дівчина нереальна красуня — фото

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК - 80x80

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК

07:30 Звільнення з лав ЗСУ — які є для цього причини і які боєць отримує виплати

07:21 На Кіровоградщині колишній військовий хотів приторговувати гранатами — яким був вирок суду

07:20 Розмір зарплати в ЗСУ — від чого залежить нарахування

07:01 Шахраї списали з картки ПриватБанку 120 тис. грн — яка небезпека кредиток

06:54 Як вибори у Молдові повпливають на Україну — думки львів'ян

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

21 жовтня 2024

23:41 Військовий із США розповів, чому воює за Україну

18 жовтня 2024

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Text

08:00 Зеленський дорікнув НАТО в нестачі зброї для зупинення Путіна — ефір Ранок.LIVE

Text

07:58 Ауслендер розповів, як Ізраїль готується до жорсткої відповіді Ірану

Text

06:41 Історичний візит Байдена та суворі правила на Гелловін — головне з Німеччини

22 жовтня 2024
Text

22:39 Гончаренко пояснив, як звільнення Костіна вплине на його кар'єру

Text

21:11 США передали додатковий пакет допомоги Ізраїлю — Ауслендер відповів, що туди увійшло

Text

20:42 Летальна зброя від Південної Кореї та наслідки обстрілу Сум — Просто.Новини

Text

19:34 Юрист зробив гучну заяву щодо зниження мобілізаційного віку

Text

18:42 Експерт прокоментував можливість введення в Україну військ НАТО

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК - 80x80

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК

Text

17:50 Заява Зеленського до НАТО та звільнення Костіна — ефір Вечір.LIVE

Text

16:24 Економіст відповів, чи отримала податкова інформацію про українців

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку