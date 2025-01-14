Звільнення з ЗСУ через хворобу дружини — коли це можливо

Військовослужбовець з дружиною. Фото: komersant.info

Тяжке захворювання дружини є підставою для звільнення з лав Збройних сил України її чоловіка. Такою хворобою вважається, зокрема, злоякісна пухлина.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовослужбовці, які проходять службу у Збройних силах України, мають право у певних ситуаціях звільнятися з лав ЗСУ.

Однією із причин для такого кроку є серйозна хвороба дружини.

Які документи потрібні

Юристи підтвердили, що певні захворювання дружини є підставою для чоловіка-військовослужбовця подати рапорт про звільнення із лав ЗСУ.

"Так, наявність у дружини онкології є підставою для звільнення", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.

Для цього, пояснив юрист, військовослужбовець має подати рапорт на ім’я командира військової частини, а також документи, які підтверджують факт тяжкого захворювання дружини.

Це може бути, наприклад, довідка до акта огляду дружини медико-соціальною експертною комісією за формою, визначеною МОЗ.

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