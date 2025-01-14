Звільнення з ЗСУ через хворобу дружини — коли це можливо

Хвора дружина — коли це підстава для звільнення із ЗСУ
Тяжке захворювання дружини є підставою для звільнення з лав Збройних сил України її чоловіка. Такою хворобою вважається, зокрема, злоякісна пухлина.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Хвороба дружини — підстава для звільнення чи ні
Військовослужбовці, які проходять службу у Збройних силах України, мають право у певних ситуаціях звільнятися з лав ЗСУ.
Однією із причин для такого кроку є серйозна хвороба дружини.
Які документи потрібні
Юристи підтвердили, що певні захворювання дружини є підставою для чоловіка-військовослужбовця подати рапорт про звільнення із лав ЗСУ.
"Так, наявність у дружини онкології є підставою для звільнення", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.
Для цього, пояснив юрист, військовослужбовець має подати рапорт на ім’я командира військової частини, а також документи, які підтверджують факт тяжкого захворювання дружини.
Це може бути, наприклад, довідка до акта огляду дружини медико-соціальною експертною комісією за формою, визначеною МОЗ.
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