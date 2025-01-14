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Больная жена — когда это основание для увольнения из ВСУ

14 января 2025 12:20
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Увольнение из ВСУ из-за болезни жены — когда это возможно
Военнослужащий с женой. Фото: komersant.info
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Тяжелое заболевание жены является основанием для увольнения из рядов Вооруженных сил Украины ее мужа. Такой болезнью считается, в частности, злокачественная опухоль.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военнослужащие, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины, имеют право в определенных ситуациях увольняться из рядов ВСУ.

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Одной из причин для такого шага является серьезная болезнь жены.

Какие документы нужны

Юристы подтвердили, что определенные заболевания жены являются основанием для мужа-военнослужащего подать рапорт об увольнении из рядов ВСУ.

"Да, наличие у жены онкологии является основанием для увольнения", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.

Для этого, пояснил юрист, военнослужащий должен подать рапорт на имя командира воинской части, а также документы, которые подтверждают факт тяжелого заболевания жены.

Это может быть, например, справка к акту осмотра жены медико-социальной экспертной комиссией по форме, определенной Минздравом.

Напомним, мы ранее писали о том, как могут оформить отсрочку многодетные родители.

Также мы сообщали о том, когда отсрочку не надо продлевать каждые 3 месяца.

ВСУ военные увольнение онкология военнослужащие

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