Увольнение из ВСУ из-за болезни жены — когда это возможно

Военнослужащий с женой. Фото: komersant.info

Тяжелое заболевание жены является основанием для увольнения из рядов Вооруженных сил Украины ее мужа. Такой болезнью считается, в частности, злокачественная опухоль.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Болезнь жены — основание для увольнения или нет

Военнослужащие, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины, имеют право в определенных ситуациях увольняться из рядов ВСУ.

.

Одной из причин для такого шага является серьезная болезнь жены.

Какие документы нужны

Юристы подтвердили, что определенные заболевания жены являются основанием для мужа-военнослужащего подать рапорт об увольнении из рядов ВСУ.

"Да, наличие у жены онкологии является основанием для увольнения", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.

Для этого, пояснил юрист, военнослужащий должен подать рапорт на имя командира воинской части, а также документы, которые подтверждают факт тяжелого заболевания жены.

Это может быть, например, справка к акту осмотра жены медико-социальной экспертной комиссией по форме, определенной Минздравом.

Напомним, мы ранее писали о том, как могут оформить отсрочку многодетные родители.

Также мы сообщали о том, когда отсрочку не надо продлевать каждые 3 месяца.