Головна Мобілізація В Україні готують нові правила для чоловіків, які не оновили дані

В Україні готують нові правила для чоловіків, які не оновили дані

Дата публікації: 23 травня 2026 05:20
Працівник ТЦК говорить з громадянами. Фото ілюстративне: Львівський ОТЦК та СП

Мінекономіки разом з Міноборони України шукають шляхи, як залучити до економіки чи ЗСУ тих 2 млн українців, які не оновили військово-облікові дані. Наразі держава працює над процедурами, щоб спонукати людей вийти з "сірої зони".

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв, передає "Новини.LIVE".

Як в Україні хочуть долучати до економіки та армії тих, хто не оновив дані

"Ми працюємо з Міністерством оборони для того, щоб цей ресурс залучити в економіку і на потреби сил оборони. Тому що під час військового стану, як сьогодні, людина має або працювати, або воювати", — наголосив Олексій Соболев.

Він пояснив, що для громадян, які не готові брати участь у бойових діях, держава пропонує інший формат допомоги країні. Це офіційне працевлаштування, оскільки через сплату податків такі працівники фактично долучаться до фінансування української армії. За словами міністра, цей механізм планують організувати так, щоб одночасно покривати потреби фронту та підтримувати роботу оборонної галузі.

Кулеба підкреслив, що зараз в Україні зберігається гостра потреба у працівниках для критично важливих сфер. Для таких підприємств передбачено повне бронювання персоналу від мобілізації. Йдеться, зокрема, про:

  • оборонно-промисловий комплекс (ОПК);
  • енергетичну інфраструктуру;
  • підприємства, що працюють у прифронтових областях.

"Знайти роботу з бронюванням абсолютно можливо в Україні. І люди дуже потрібні для того, щоб працювати на обороні", — резюмував міністр.

Як повідомляло Новини.LIVE, днями нардеп Роман Костенко заявив, що наразі мобілізація в Україні має хороший рівень, якщо порівнювати з минулими місяцями. Водночас він зазначив, що Київ має створювати нові підрозділи, враховуючи формування нових курсів.

Також ми писали, що за словами заступника керівника ОП, в Україні не розглядають зниження мобілізаційного віку.

ЗСУ мобілізація війна в Україні
Любомир Кучер - редактор, юрист
