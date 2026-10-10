Як розраховується відстрочка після завершення контракту

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: 33 окрема механізована бригада

В Україні громадяни можуть підписати контракт зі Збройними силами України для несення служби. Після завершення військового контракту бійці звільняються зі служби та потрапляють до оперативного резерву. Такі громадяни отримують тимчасову відстрочку від мобілізації, але після закінчення відпочинку їх можуть знову призвати до війська на загальних підставах.

На цьому наголосили в Кіровоградському ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Що буде з бійцем після закінчення терміну контракту

Кінець дії підписаного контракту означає законне звільнення військовослужбовця. Це відбувається за умови виконання всіх контрактних зобов'язань та наявності відповідних правових підстав. Одразу після залишення частини колишній боєць офіційно переводиться до військового оперативного резерву.

Держава гарантує таким громадянам відстрочку від мобілізації, проте її тривалість не є однаковою для всіх. Термін відпочинку вираховується індивідуально, виходячи з кількох визначальних факторів. На тривалість гарантованої відстрочки впливають безпосередні умови завершеного контракту, загальний строк проходження військової служби та наявність у людини реального досвіду участі в бойових діях.

Ймовірність повторної мобілізації після контракту

Щойно надана після звільнення відстрочка добігає кінця, військовозобов'язаний знову підлягає мобілізації на загальних правилах. Уникнути повторної служби в армії після завершення цього пільгового періоду можна лише в тому разі, якщо у громадянина до того моменту з'явиться інша, передбачена українським законодавством, причина для оформлення відстрочки.

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Що врахувати перед підписанням контракту

З огляду на такий безперервний цикл, який складається зі служби, звільнення, тимчасової відстрочки та ймовірної нової мобілізації, фахівці радять ретельно зважувати всі деталі. Кандидатам рекомендують перед укладанням контракту звертати увагу не лише на фінансове забезпечення чи тривалість служби. Важливо прискіпливо вивчати умови майбутнього звільнення.

Окрім того, Новини.LIVE інформували про те, що військовослужбовцям, які перебувають на передовій або проходять службу далеко від дому, більше не потрібно особисто з'являтися до суду для розірвання шлюбу. Закон дозволяє провести процедуру розлучення повністю дистанційнож..

Водночас бійці мають право на перевірку наявності відкритих проти них кримінальних проваджень. Оскільки розслідуванням більшості військових злочинів опікується Державне бюро розслідувань, для з'ясування свого статусу достатньо направити офіційний запит до Офісу Генпрокурора звичайною або електронною поштою. Якщо ж справа вже дійшла до суду і завершилася вироком, на його оскарження відводиться рівно 30 днів.