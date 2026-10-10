Как рассчитывается отсрочка после завершения контракта

Военнослужащие ВСУ. Фото: 33-я отдельная механизированная бригада

В Украине граждане могут заключить контракт с Вооружёнными силами Украины для прохождения службы. По окончании срока военного контракта бойцы увольняются со службы и попадают в оперативный резерв. Такие граждане получают временную отсрочку от мобилизации, но по окончании отпуска их могут вновь призвать в армию на общих основаниях.

Об этом сообщили в Кировоградском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Что будет с бойцом по истечении срока контракта

Окончание срока действия подписанного контракта означает законное увольнение военнослужащего. Это происходит при условии выполнения всех контрактных обязательств и наличия соответствующих правовых оснований. Сразу после ухода из части бывший боец официально переводится в военный оперативный резерв.

Государство гарантирует таким гражданам отсрочку от мобилизации, однако её продолжительность не одинакова для всех. Срок отсрочки рассчитывается индивидуально, исходя из нескольких определяющих факторов. На продолжительность гарантированной отсрочки влияют непосредственные условия завершенного контракта, общий срок прохождения военной службы и наличие у человека реального опыта участия в боевых действиях.

Вероятность повторной мобилизации после контракта

Как только предоставленная после увольнения отсрочка подходит к концу, военнообязанный вновь подлежит мобилизации в общем порядке. Избежать повторной службы в армии после завершения этого льготного периода можно только в том случае, если у гражданина к тому моменту появится другая, предусмотренная украинским законодательством, причина для оформления отсрочки.

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Что следует учесть перед подписанием контракта

Учитывая такой непрерывный цикл, состоящий из службы, увольнения, временной отсрочки и вероятной новой мобилизации, специалисты советуют тщательно взвешивать все детали. Кандидатам рекомендуют перед заключением контракта обращать внимание не только на финансовое обеспечение или продолжительность службы. Важно тщательно изучать условия будущего увольнения.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали о том, что военнослужащим, находящимся на передовой или проходящим службу вдали от дома, больше не нужно лично являться в суд для расторжения брака. Закон позволяет провести процедуру развода полностью дистанционно...

В то же время бойцы имеют право проверить наличие открытых против них уголовных дел. Поскольку расследованием большинства военных преступлений занимается Государственное бюро расследований, для выяснения своего статуса достаточно направить официальный запрос в Офис генерального прокурора обычной или электронной почтой. Если же дело уже дошло до суда и завершилось вынесением приговора, на его обжалование отводится ровно 30 дней.