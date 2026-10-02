Чоловік кинув гранату у ТЦК та поліцейського - як суд його покарає

Працівники ТЦК та СП перевіряють документи. Ілюстративне фото: Четверта влада

У Кам'янському Дніпропетровської області судитимуть 50-річнооо чоловіка, якого звинувачують у замаху на вбивство поліцейського та військового ТЦК. За те, що зробив чоловік, суд може призначити йому довічне позбавлення волі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Дніпропетровської обласної прокуратури.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 2 липня приблизно о 15:30 військовий ТЦК та СП спільно з працівником поліції здійснював перевірку військово-облікових документів у місцевого мешканця. Під час цієї перевірки чоловік дістав ручну гранату, привів її у бойову готовність і кинув у напрямку поліцейського та військовослужбовця.

Внаслідок вибух тілесні ушкодження отримали правоохоронець представник ТЦК, а також безпосередньо сам обвинувачений.

Рішення суду

Дії чоловіка кваліфікували за частиною 2 статті 15, пунктами 1, 5, 8 частини 2 статті 115, статтею 348 та частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за інкримінованими статтями є довічне позбавлення волі.

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Наразі відомо, що прокуратура подала до суду клопотання про обрання обвинуваченому запобіжного заходу. За результатами його розгляду суд постановив взяти чоловіка під варту без права внесення застави.

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