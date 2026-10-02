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Главная Мобилизация Бросил гранату в полицейского и военного ТЦК: что грозит в суде

Бросил гранату в полицейского и военного ТЦК: что грозит в суде

Ua ru
2 октября 2026 03:32
Мужчина бросил гранату в ТЦК и в полицейского — какое наказание ему назначит суд
Сотрудники ТЦК и СП проверяют документы. Иллюстративное фото: Четвертая власть

В Каменском Днепропетровской области предстанет перед судом 50-летний мужчина, которого обвиняют в покушении на убийство полицейского и военнослужащего ТЦК. За содеянное мужчине суд может назначить пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Днепропетровской областной прокуратуры.

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Детали дела

Согласно материалам дела, 2 июля примерно в 15:30 военнослужащий ТЦК и СП совместно с сотрудником полиции проводили проверку военно-учетных документов у местного жителя. Во время этой проверки мужчина достал ручную гранату, привел ее в боевую готовность и бросил в сторону полицейского и военнослужащего.

В результате взрыва телесные повреждения получили сотрудник правоохранительных органов, представитель ТЦК, а также непосредственно сам обвиняемый.

Решение суда

Действия мужчины квалифицировали по части 2 статьи 15, пунктам 1, 5, 8 части 2 статьи 115, статье 348 и части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям — пожизненное лишение свободы.

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На данный момент известно, что прокуратура подала в суд ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения. По результатам его рассмотрения суд постановил взять мужчину под стражу без права внесения залога.

Как сообщали Новини.LIVE, во Львовской области судили супругов, которые были администраторами группы в Viber и сдавали информацию о местонахождении ТЦК. За содеянное им назначили испытательный срок.

Также мы писали, что в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая передавала в Viber информацию о местах нахождения представителей ТЦК. Суд по итогам дела запретил ей покидать Украину.

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Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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