Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Клименко пояснив, яка роль поліції в мобілізаційних заходах

Клименко пояснив, яка роль поліції в мобілізаційних заходах

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 13:35
Чи може поліція доставляти військовозобов’язаних до ТЦК
Ігор Клименко. Фото: кадр із відео

Адміністративні протоколи за порушення у сфері мобілізації складають лише представники Територіальних центрів комплектування, а не поліція. Правоохоронці беруть участь у мобілізаційних заходах та доставляють до центрів комплектування порушників лише за зверненням ТЦК.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка під час засідання Верховної Ради у вівторок, 10 березня.

Реклама
Читайте також:

Які повноваження має поліція під час оповіщення військовозобов'язаних

"Нацполіція за зверненням ТЦК бере участь у здійсненні заходів оповіщення військовозобовʼязаних спільно з військовослужбовцями ТЦК. Здійснює адміністративне затримання та доставлення "ухилянтів" безпосередньо в центри комплектування", — сказав Клименко

Крім того, міністр зазначив, що адмінпротоколи за порушення правил мобілізації складають лише представники ТЦК, а не правоохоронці.

Він наголосив, що мобілізація має бути справедливою і чітко в межах чинного законодавства.

Чому правоохоронці можуть зупиняти чоловіків

Нещодавно колишній заступник генерального прокурора Микола Голомша в ефірі Новини.LIVE зазначив, що навіть якщо людина має відповідні документи, які дають йому підставу бути не мобілізованим, то поліція її може затримати до з'ясування всіх обставин ТЦК.

Також ми писали, чи можуть працівники поліції фотографувати документи військовозобов’язаних.

Верховна Рада нардепи ТЦК та СП військовозобов'язані парламент
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації