Чи може поліція доставляти військовозобов’язаних до ТЦК

Адміністративні протоколи за порушення у сфері мобілізації складають лише представники Територіальних центрів комплектування, а не поліція. Правоохоронці беруть участь у мобілізаційних заходах та доставляють до центрів комплектування порушників лише за зверненням ТЦК.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка під час засідання Верховної Ради у вівторок, 10 березня.

"Нацполіція за зверненням ТЦК бере участь у здійсненні заходів оповіщення військовозобовʼязаних спільно з військовослужбовцями ТЦК. Здійснює адміністративне затримання та доставлення "ухилянтів" безпосередньо в центри комплектування", — сказав Клименко

Крім того, міністр зазначив, що адмінпротоколи за порушення правил мобілізації складають лише представники ТЦК, а не правоохоронці.

Він наголосив, що мобілізація має бути справедливою і чітко в межах чинного законодавства.

Чому правоохоронці можуть зупиняти чоловіків

Нещодавно колишній заступник генерального прокурора Микола Голомша в ефірі Новини.LIVE зазначив, що навіть якщо людина має відповідні документи, які дають йому підставу бути не мобілізованим, то поліція її може затримати до з'ясування всіх обставин ТЦК.

Також ми писали, чи можуть працівники поліції фотографувати документи військовозобов’язаних.