Какие полномочия имеет полиция во время оповещения военнообязанных

Игорь Клименко. Фото: кадр из видео

Только работники Территориальных центров комплектования имеют полномочия оформлять административные протоколы за нарушения, связанные с мобилизацией. Сотрудники правоохранительных органов привлекаются лишь для сопровождения мобилизационных действий и передачи нарушителей в центры комплектования по специальному запросу ТЦК.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление министра внутренних дел Игоря Клименко во время заседания Верховной Рады во вторник, 10 марта.

"Нацполиция по обращению ТЦК участвует в осуществлении мероприятий оповещения военнообязанных совместно с военнослужащими ТЦК. Осуществляет административное задержание и доставку "уклонистов" непосредственно в центры комплектования", — сказал Клименко

Кроме того, министр отметил, что админпротоколы за нарушение правил мобилизации составляют только представители ТЦК, а не правоохранители.

Он отметил, что мобилизация должна быть справедливой и четко в рамках действующего законодательства.

Почему правоохранители могут останавливать мужчин

Недавно бывший заместитель генерального прокурора Николай Голомша в эфире Новини.LIVE отметил, что даже если человек имеет соответствующие документы, которые дают ему основание быть не мобилизованным, то полиция его может задержать до выяснения всех обстоятельств ТЦК.

Также мы писали, могут ли работники полиции фотографировать документы военнообязанных.