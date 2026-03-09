Чому поліція може зупиняти чоловіків під час мобілізації — пояснення Голомші

Авто поліції. Фото: УНІАН

Колишній заступник генерального прокурора Микола Голомша пояснив, чому правоохоронці можуть зупиняти чоловіків. За його словами, поліцейські мають доступ до тих самих баз, що й територіальні центри комплектування.

Про це Микола Голомша сказав в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 9 березня.

Реклама

Читайте також:

Мобілізація в Україні

"Співробітники Нацполіції, коли зупиняють людину, вони мають базу даних так само, як має і ТЦК. Ця база даних для взаємного користування. І якщо громадянин не світиться в "Резерві+", що він має або бронь, або він має відповідні документи, які дають йому підставу бути не мобілізованим, тоді його затримують, вручають повістку до з'ясування всіх обставин ТЦК", — розповів Голомша.

За його словами, чоловіку можуть відразу надати повістку на ВЛК. Ексзаступник генпрокурора каже, що процедура прописана у відповідних нормативно-правих актах.

Голомша зауважив, що незнання закону не сприймається, оскільки це не звільняє від відповідальності.

"Тому в даному разі, якщо громадянин навіть не має відповідної відмітки про те, що знято розшук, то все одно в нього засвітиться у "Резерв+", що він там не зареєстрований", — додав він.

Мобілізація в Україні

Юрист ГО "Громадське платформа" Сергій Кошель заявив, що розшук ТЦК має певний термії дії, але не зникає автоматично.

А народна депутатка Оксана Савчук закликала уряд надати розʼяснення щодо кількості військовозобов’язаних в Україні.

Раніше в Міноборони розповіли, як оформити відстрочку через додаток "Резерв+".