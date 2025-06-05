Бронювання від мобілізації медиків червень 2025 - кого позбавлять броні

Українські медики на війні. Фото: Telegram-канал Олени Зеленської

Частина працівників медичної галузі України може втратити бронювання. Це пов’язане із потребами Збройних сил України, тому процес розбронювання зачепить далеко не усіх медиків.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Чому частину медиків можуть позбавити броні

Працівники медичної галузі мають право на бронювання від мобілізації.

Але після змін у процесі мобілізації частина медиків може уже в червні втратити бронь.

"Запит до Міністерства охорони здоров’я щодо розбронювання медиків стосується лише обмеженої кількості фахівців, які пройшли підготовку за військово-обліковими спеціальностями та є критично необхідними для доукомплектування підрозділів Медичних сил ЗСУ", — так пояснив необхідність розбронювання деяких працівників медичної сфери адвокат Юрій Айвазян.

Які працівники медичної сфери потрібні в армії

У Міноборони пояснили, які саме медики потрібні у війську, що з них можуть зняти бронювання.

Це:

санітарні інструктори (медичні сестри і брати);

фельдшери;

військовозобов’язані осіб офіцерського складу з підготовкою за фахом "лікувальна справа (сімейний лікар)".

Цих медиків планується залучити на військову службу за контрактом терміном на один рік.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чому деякі медики можуть втратити бронювання в 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, що Кабінет Міністрів вніс зміни у процес бронювання працівників.