Мобілізація в Україні — як і чому медиків позбавлятимуть броні

Медичні працівники на роботі. Фото: Макс Требухов/LB.ua

Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні триває. У цей період продовжують поповнювати лави ЗСУ військовозобов'язаними громадянами. Попри те, що медичні працівники підлягають 100% бронюванню від призову, наразі запроваджують механізм розбронювання медиків.

Як і чому медичним працівникам в Україні можуть скасувати бронювання від мобілізації, роз'яснення дали на офіційному порталі Міністерства охорони здоров'я.

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Так, зазначається, що питання роботи механізму розбронювання медиків обговорили міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, разом із заступником міністра оборони Сергієм Мельником та командувачем Медичних сил ЗСУ Анатолієм Казмірчуком.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Фото: moz.gov.ua

Бронювання 100% медиків — що відомо

Нещодавно Кабінет Міністрів України своєю постановою №36 від 14.01.2025 року дозволив бронювати 100% медичних працівників, які працюють за основним місцем роботи у закладах охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, закладах громадського здоров'я, центрах крові або установах, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз.

Таке рішення було ухвалено у зв'язку з тим, що 75% поранених військовослужбовців проходять лікування саме в цивільних медичних закладах.

"Для нас важливо забезпечити безперебійне надання медичної допомоги у повному обсязі. Тому уряд прийняв рішення про стовідсоткове бронювання медичних працівників", — зазначив Віктор Ляшко.

Хірурги працюють в операційній. Фото: armyinform.com.ua

Навіщо розброньовувати медиків

Водночас, щоб забезпечити Збройні сили України необхідними фахівцями з медичної галузі, було ухвалено рішення про запровадження механізму розбронювання окремих медичних працівників. Вони можуть бути мобілізовані з цивільних медзакладів, якщо у цьому буде потреба.

Таким чином процес розбронювання відбуватиметься, щоб збалансувати потреби фронту та цивільної медицини.

"Рішення про розбронювання медиків мають ухвалюватися з урахуванням реальних потреб у фахівцях того чи іншого профілю. Важливо зберігати баланс, щоб медична система працювала ефективно і для фронту, і для тилу", — наголосив міністр охорони здоров'я України. Як відбуватиметься розбронювання медиків

Віктор Ляшко підкреслив, що процес буде організовано таким чином, щоб забезпечити належне функціонування цивільних медичних закладів. Так, розбронювання медичних працівників відбуватиметься на запит від Міністерства оборони та Командування медичних сил щодо потреб в тих чи інших фахівцях-медиках. Далі МОЗ у координації з департаментами охорони здоров'я проводитиме відповідні консультації та формуватиме списки необхідних медпрацівників. Подання про розбронювання здійснюватимуть керівники медзакладів через портал "Дія", відповідно до порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Після розбронювання фахівці мобілізуватимуться до Збройних сил чи інших військових формувань, відповідно до їхніх потреб, з призначенням на медичні посади військової служби. Важливо: при мобілізації з медичними працівниками укладатимуть контракти строком на 1 рік.

Нагадаємо, ми повідомляли, які професії підлягають бронюванню 2025 року.

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