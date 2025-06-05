Бронирование от мобилизации медиков июнь 2025 - кого лишат брони

Украинские медики на войне. Фото: Telegram-канал Елены Зеленской

Часть работников медицинской отрасли Украины может потерять бронирование. Это связано с потребностями Вооруженных сил Украины, поэтому процесс разбронирования затронет далеко не всех медиков.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Почему часть медиков могут лишить брони

Работники медицинской отрасли имеют право на бронирование от мобилизации.

Но после изменений в процессе мобилизации часть медиков может уже в июне потерять бронь.

"Запрос в Министерство здравоохранения по разбронированию медиков касается лишь ограниченного количества специалистов, которые прошли подготовку по военно-учетным специальностям и являются критически необходимыми для доукомплектования подразделений Медицинских сил ВСУ", — так объяснил необходимость разбронирования некоторых работников медицинской сферы адвокат Юрий Айвазян.

Какие работники медицинской сферы нужны в армии

В Минобороны объяснили, какие именно медики нужны в армии, что с них могут снять бронирование.

Это:

санитарные инструкторы (медицинские сестры и братья);

фельдшеры;

военнообязанные лиц офицерского состава с подготовкой по специальности "лечебное дело (семейный врач)".

Этих медиков планируется привлечь на военную службу по контракту сроком на один год.

Напомним, мы ранее писали о том, почему некоторые медики могут лишиться бронирования в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, что Кабинет министров внес изменения в процесс бронирования работников.