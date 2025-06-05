Бронирование от мобилизации медиков июнь 2025 - кого лишат брони

Кого из медиков могут разбронировать в июне
Часть работников медицинской отрасли Украины может потерять бронирование. Это связано с потребностями Вооруженных сил Украины, поэтому процесс разбронирования затронет далеко не всех медиков.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Почему часть медиков могут лишить брони
Работники медицинской отрасли имеют право на бронирование от мобилизации.
Но после изменений в процессе мобилизации часть медиков может уже в июне потерять бронь.
"Запрос в Министерство здравоохранения по разбронированию медиков касается лишь ограниченного количества специалистов, которые прошли подготовку по военно-учетным специальностям и являются критически необходимыми для доукомплектования подразделений Медицинских сил ВСУ", — так объяснил необходимость разбронирования некоторых работников медицинской сферы адвокат Юрий Айвазян.
Какие работники медицинской сферы нужны в армии
В Минобороны объяснили, какие именно медики нужны в армии, что с них могут снять бронирование.
Это:
- санитарные инструкторы (медицинские сестры и братья);
- фельдшеры;
- военнообязанные лиц офицерского состава с подготовкой по специальности "лечебное дело (семейный врач)".
Этих медиков планируется привлечь на военную службу по контракту сроком на один год.
Напомним, мы ранее писали о том, почему некоторые медики могут лишиться бронирования в 2025 году.
Добавим, мы сообщали о том, что Кабинет министров внес изменения в процесс бронирования работников.
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