Кого мобілізують, а хто уникне призову — Безугла розкрила деталі нового законопроєкту

Українські військові. Фото: image_title

Новий законопроєкт, який готують у Верховній Раді, передбачає зниження призовного віку по мобілізації з 27 до 25 років. Документ ще не зареєстрували у Верховній Раді та очікує на опрацювання та зауваження від Головнокомандувача Збройних Сил України.

Про це народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила у своєму фейсбук.

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Призовний вік по мобілізації зменшується з 27 до 25 років. Мобілізації за бажанням підлягають виключно особи, які звільнені з полону

або жінки.

Крім того, не підлягають мобілізації протягом 6 місяців після звільнення строковики, а протягом 2 років після звільнення — ті, хто був мобілізований та звільнений, окрім строковиків.

Право проводити мобілізацію залишається за місцевими державними органами, водночас адміністрації зобов’язані здійснювати призов, а не просто сприяти йому, як це було раніше.

Мобілізацію транспортних засобів розширюють на всіх, окрім фізичних осіб.

Строкову службу прибирають

Строкова служба скасовується, а усі строковики звільняються. Натомість всі звільнені строковики з 25 років переходять в мобілізаційний ресурс відповідно до загальних правил.

Скриншот. Фейсбук Мар'яни Безуглої

Водночас усі громадяни України віком від 18 до 60 років стають на військовий облік.

"Облік — не мобілізація! Обліковують всіх, в тому числі, хто має відстрочку та кого можуть мобілізувати тільки за бажанням. Військово-обліковий документ – сертифікат захисника (де буде вказано, чи є військовозобов’язаним, чи має відстрочку, бронь тощо). Військовий облік за кордоном — визначає КМУ", — написала Безугла.

Хто та де може вручати повістки

Варіанти вручення повістки:

в ТЦК СП представниками ТЦК СП.

за місцем проживання представниками ТЦК СП, поліцейськими.

за місцем роботи представниками ТЦК СП, роботодавцем, поліцейськими.

в громадських місцях представниками ТЦК СП, поліцейськими.

Відстрочки від служби та підстави для звільнення

Хто має право на відстрочки та на звільнення:

Особи з інвалідністю 1-2 групи.

Ті, хто мають троє і більше дітей.

Якщо двоє військовослужбовців мають дитину, то 1 має відстрочку і право на звільнення (чоловік або жінка). Тобто, якщо жінка вирішує піти на військову службу, то чоловік таким чином може отримати відстрочку.

Якщо у сім’ї особа неповнолітня з інвалідністю.

Якщо повнолітня недієздатна дитина з інвалідністю / дружина або чоловік / батьки дружини або чоловіка 1-2 групи (при цьому особа з інвалідністю сама обирає кому відстрочка)

Опікуни особи з інвалідністю 1-2 груп, яка визнана в судовому порядку недієздатною.

Вагітні жінки та жінки в декреті.

Тільки діючі нардепи (всіх колишніх прибрали), обрання депутатом — підстава для звільнення.

Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час АТО або відсічі збройної агресії проти України.

Скриншот. Фейсбук Мар'яни Безуглої

Відстрочка, але не підстава для звільнення:

Здобувачі послідовної вищої освіти, яким менше або рівно 30 років.

Всі науковці з вченими званням.

Всі викладачі, які працюють на повну ставку.

Підстави для звільнення є для осіб:

які побували в полоні (недобровільно)

генерали за рішенням військового керівництва

які прослужили під час дії воєнного стану 36 місяців

які уклали короткостроковий контракт під час мобілізації (особи 18-24 роки, крім осіб офіцерського складу)

Крім того, законотворці хочуть прибирати право на відстрочку при постановці на військовий облік для держслужбовців, правоохоронців, прокурорів та працівників Державної виконавчої служби.

До речі, для того, щоб вас прийняли на державну службу чи правоохоронні органи, ви зобов'язані пройти базову військову підготовку або базову військову службу.

Нові обов'язки громадян

Надати дані про місце проживання (перебування) роботодавцю.

Пройти медогляд під час мобілізації.

Самостійно з’явитися в ЦНАП / ТЦК СП для уточнення даних (Мобілізувати в ЦНАПі не можуть! Тільки уточнити дані).

Постійно носити з собою військово-обліковий документ (ВОД) під час дії воєнного стану (електронний аналог — сертифікат захисника).

Скриншот. Фейсбук Мар'яни Безуглої

Зміни у військовій службі та соціальному захисті військовослужбовців

Військова служба:

Мобілізований під час підготовки — рекрут (не можна задіяти, крім підготовки; визначаються можливості, фізична спроможність, фактична придатність; менше грошове забезпечення). Повністю прибирається можливість відправити громадянина непідготовленим на фронт. Якщо рекрут не проходить етап підготовки, то його можна звільнити без додаткових витрат для держави.

Базова військова служба — рекрут.

Прибираємо категорію "обмежено придатний". Залишаються тільки придатні і непридатні. Частина стане непридатними, частина — приданими. Повторне проходження ВЛК.

Можливість проходження військової служби за призовом під час мобілізації за бажанням особи, яка засуджене до відбування покарання з випробуванням.

Скриншот. Фейсбук Мар'яни Безуглої

Соціальний захист:

Відпустка 30 днів без поділу на частини один раз на рік (дається три рази за 36 місяців мобілізації)

Відпустка 90 днів (без поділу на частини) після полону для тих, хто продовжує служити.

Перелік сімейних обставин для звільнення визначаються Законом (зараз і Закон і Кабмін – є розбіжності).

"В прикінцевих положеннях визначаємо обов’язок для військового командування проводити обов’язкову ротацію на лінії зіткнення – не більше 6 місяців з визначеним терміном на відновлення підрозділу (опрацьовується); порядок звільнення строковиків", — зазначила Безугла.

Вона також уточнила, що наразі доопрацьовуються питання щодо військових консалтингових компаній, а також визначення міри покарань за непокору та службу в окремих підрозділах за відмови виконувати бойове завдання.

Нагадаємо, народна депутатка України Мар'яна Безугла заявила, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтримав її законопроєкт про рекрутинг, мобілізацію та проходження служби. Вона опублікувала офіційну позицію головкома у соцмережах.