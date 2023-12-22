Кого мобилизуют, а кто избежит призыва — Безуглая раскрыла детали нового законопроекта

Украинские военные. Фото: image_title

Новый законопроект, который готовится в Верховной Раде, предусматривает снижение призывного возраста по мобилизации с 27 до 25 лет. Документ еще не зарегистрировали в Верховной Раде и ожидает проработки и замечаний от Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Об этом народный депутат Марьяна Безуглая сообщила в своем фейсбуке.

Читайте также:

Какие изменения предусматривает законопроект о мобилизации и рекрутинге военнослужащих

Призывной возраст по мобилизации уменьшается с 27 до 25 лет. Мобилизации по желанию подлежат исключительно лица, освобожденные из плена.или женщины.

Кроме этого, не подлежат мобилизации в течение 6 месяцев после увольнения срочники, а в течение 2 лет после увольнения — те, кто был мобилизован и уволен, кроме срочников.

Право проводить мобилизацию остается за местными государственными органами, в то же время администрации обязаны совершать призыв, а не просто содействовать ему, как это было раньше.

Мобилизацию транспортных средств расширяют на всех, кроме физических лиц.

Срочную службу убирают

Срочная служба отменяется, а все срочники увольняются. Все уволенные срочники с 25 лет переходят в мобилизационный ресурс в соответствии с общими правилами.

Скриншот. Фейсбук Марьяны Безуглой

В то же время, все граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет становятся на военный учет.

"Учет — не мобилизация! Учитывают всех, в том числе, кто имеет отсрочку и кого могут мобилизовать только по желанию. Военный учет за границей — определяет КМУ”, — написала Безуглая.

Кто и где может вручать повестки

Варианты вручения повестки:

в ТЦК СП представителями ТЦК СП.

по месту жительства представителями ТЦК СП, полицейскими.

по месту работы представителями ТЦК СП, работодателем, полицейскими.

в общественных местах представителями ТЦК СП, полицейскими.

Отсрочки от службы и основания для увольнения

Кто имеет право на отсрочки и увольнение:

Лица с инвалидностью 1-2 группы.

У тех, кто имеет трое и более детей.

Если двое военнослужащих имеют ребенка, то 1 имеет отсрочку и право на увольнение (мужчина или женщина). То есть если женщина решает пойти на военную службу, то мужчина таким образом может получить отсрочку.

Если в семье лицо несовершеннолетнее с инвалидностью.

Если совершеннолетний недееспособный ребенок с инвалидностью / жена или муж / родители жены или мужа 1-2 группы (при этом лицо с инвалидностью само выбирает кому отсрочка)

Попечители лица с инвалидностью 1-2 групп, признанной в судебном порядке недееспособным.

Беременные женщины и женщины в декрете.

Только действующие нардепы (всех бывших убрали), избрание депутатом – основание для увольнения.

Женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время АТО или отпора вооруженной агрессии против Украины.

Скриншот. Фейсбук Марьяны Безуглой

Отсрочка, но не основание для увольнения:

Соискатели последовательного высшего образования, которым меньше или ровно 30 лет.

Все ученые с учеными званиями.

Все преподаватели, работающие на полную ставку.

Основания для увольнения есть для лиц:

побывавшие в плену (недобровольно)

генералы по решению военного руководства

которые прослужили во время действия военного положения 36 месяцев

заключивших краткосрочный контракт во время мобилизации (лица 18-24 года, кроме лиц офицерского состава)

Кроме того, законодатели хотят убирать право отсрочки при постановке на военный учет для госслужащих, правоохранителей, прокуроров и работников Государственной исполнительной службы.

Кстати, для того чтобы вас приняли на государственную службу или правоохранительные органы, вы обязаны пройти базовую военную подготовку или базовую военную службу.

Новые обязанности граждан

Предоставить данные о местожительстве (нахождении) работодателю.

Пройти медосмотр во время мобилизации.

Самостоятельно появиться в ЦНАП/ТЦК СП для уточнения данных (мобилизовать в ЦНАПе не могут! Только уточнить данные).

Постоянно носить с собой военно-учетный документ во время действия военного положения (электронный аналог – сертификат защитника).

Скриншот. Фейсбук Марьяны Безуглой

Изменения в военной службе и социальной защите военнослужащих

Военная служба:

Мобилизированный при подготовке — рекрут (нельзя задействовать, кроме подготовки; определяются возможности, физическая способность, фактическая пригодность; меньшее денежное довольствие). Полностью убирается возможность отправить гражданина неподготовленным на фронт. Если рекрут не проходит этап подготовки, то его можно уволить без дополнительных затрат для государства.

Базовая военная служба – рекрут.

Убираем категорию "ограниченно пригодный". Остаются только пригодные и непригодные. Часть станет непригодной, часть – приданой. Повторное прохождение ВЛК.

Возможность прохождения военной службы по призыву во время мобилизации по желанию лица, приговоренного к отбыванию наказания с испытанием.

Скриншот. Фейсбук Марьяны Безуглой

Социальная защита:

Отпуск 30 дней без разделения на части раз в год (дается три раза за 36 месяцев мобилизации)

Отпуск 90 дней (без разделения на части) после плена для продолжающих служить.

Перечень семейных обстоятельств для увольнения определяются Законом (сейчас и Закон и Кабмин – разногласия).

"В заключительных положениях определяем обязанность для военного командования проводить обязательную ротацию на линии столкновения – не более 6 месяцев с определенным сроком на восстановление подразделения (обрабатывается); порядок увольнения срочников", — отметила Безуглая.

Она также уточнила, что в настоящее время дорабатываются вопросы военных консалтинговых компаний, а также определение меры наказаний за неповиновение и службу в отдельных подразделениях при отказе выполнять боевое задание.

Напомним, народный депутат Украины Марианна Безуглая заявила, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поддержал ее законопроект о рекрутинге, мобилизации и прохождении службы. Она опубликовала официальную позицию главкома в соцсетях.